4. kez damat oluyor! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğün günü! Gelinden ilk görüntüler geldi

İlk evliliğini Seda Başbuğ ile yapan ve 2003-2016 yılları arasında Zeynep Yılmaz'la evli kalan Acun Ilıcalı, 2017'de nikah masasına oturduğu Şeyma Subaşı'ndan 2018 senesinde boşanmıştı. Dört çocuk babası Acun Ilıcalı, uzun bir süre önce ise Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik kararı alan ve bu akşam Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftten düğün öncesi ilk görüntüler geldi. Gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın hazırlık görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.