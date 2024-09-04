4. kez damat oluyor! Acun Ilıcalı ve Çağla Altunkaya’nın düğün günü! Gelinden ilk görüntüler geldi

İlk evliliğini Seda Başbuğ ile yapan ve 2003-2016 yılları arasında Zeynep Yılmaz'la evli kalan Acun Ilıcalı, 2017'de nikah masasına oturduğu Şeyma Subaşı'ndan 2018 senesinde boşanmıştı. Dört çocuk babası Acun Ilıcalı, uzun bir süre önce ise Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. Evlilik kararı alan ve bu akşam Çırağan Sarayı'nda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftten düğün öncesi ilk görüntüler geldi. Gelin Ayça Çağla Altunkaya'nın hazırlık görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Acun Ilıcalı, 1988 yılında ilk evliliğini Seda Başbuğ ile yaptı.
Bu evlilikten Banu adını verdiği kızını kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tadan Ilıcalı, 1993 yılında boşandı.
Kızları Yasemin ve Leyla'nın annesi Zeynep Yılmaz'la 2003-2016 yılları arasında evli kalan Acun Ilıcalı, 2017'de Şeyma Subaşı ile dünya evine girdi.