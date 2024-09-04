İnci Taneleri 2. sezon 18. bölüm fragmanı: Yeni bölümde Dilber ve Azem aşkı...

Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuna bu sezon Bestemsu Özdemir de katılıyor. Dizi, merakla beklenen ikinci sezonunda izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşatacak.
Yeni Sezon Ne Zaman Başlıyor?
Dizinin yeni sezon yayın tarihi henüz netleşmiş değil. Ancak, televizyon dünyasında genel bir uygulama olarak Eylül ayının ikinci haftasından itibaren yeni bölümlerin izleyiciyle buluşması bekleniyor. "İnci Taneleri"nin de bu tarihlerde başlaması muhtemel görünüyor. Dizi severler, yayın tarihinin resmi olarak açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.
2. sezon fragmanı henüz gelmedi.
Geçen Sezonun Finalinde Neler Yaşandı?
Sezon finali, izleyicileri ekran başına kilitleyen olaylarla doluydu. Piraye, Azem'in gerçek kimliğini öğrendiğinde büyük bir hayal kırıklığı yaşarken, Zerre ise Dilber'i Zahir'den kurtarmak için kendini feda etmeye hazırdı. Cihan, Rezzan ile yaşadığı tehlikeli ilişki nedeniyle Elif ile olan masum aşkını tehlikeye attı. Nehir ise düğününe sayılı günler kala babasıyla görüşmeyi reddetti ve bu durumu Cihan'ın Azem'e açıklaması gerekti.