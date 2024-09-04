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Kurtlar Vadisi'ndeki 21 senelik sır ortaya çıktı! Meğer Özgü Namal'ın yerine...

Kurtlar Vadisi'ne dair beklenmedik bir gerçek ortaya çıktı. Diziye damgasını vuran Elif Eylül karakteriyle özdeşleşen Özgü Namal'dan önce, bu role kimin düşünüldüğü yıllar sonra ortaya çıktı. İzleyicileri ekrana kilitleyen bu karakter için ilk teklifin başka bir ünlü isme gittiği anlaşıldı.

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 11:03 Güncelleme 04 Eylül 2024, 11:03
Kurtlar Vadisi’ndeki 21 senelik sır ortaya çıktı! Meğer Özgü Namal’ın yerine...

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Kurtlar Vadisi'nin efsaneleşen karakterlerinden Elif Eylül'ü canlandıran Özgü Namal'ın rolüyle ilgili şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. 2014 yılında katıldığı bir programda konuşan Oylum Talu, Elif Eylül rolü için kendisine teklif yapıldığını açıkladı. Dizinin yazım aşamasında gelen bu teklif, yıllar sonra ortaya çıkan ilginç bir detay olarak dikkat çekti.

SÜRPRİZ İTİRAF

Oylum Talu, 2014 yılında katıldığı bir televizyon programında, Kurtlar Vadisi ekibinin kendisine Elif Eylül rolü için teklif getirdiğini açıkladı.

Talu, "Bahadır Özdener'in de programa katıldığı bir gündü, onun da bahsetmesi üzerine rahatlıkla anlatabilirim. 'Kurtlar Vadisi' ilk yazılmaya başlandığında bana bir telefon geldi. Elif rolü için teklif almıştım" dedi.

Oylum Talu, dizi teklifini neden reddettiğini de samimi bir şekilde anlattı.

Talu "Osman Sınav ile görüşmeye gittik. Ancak ben gazeteci olacağım diyerek teklifi reddettim. Sonra bu kararımdan dolayı çok pişman oldum." şeklinde konuştu.

2003-2016 yılları arasında yayınlanan Kurtlar Vadisi Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri haline geldi. Senaryosu, kurgusu ve güçlü karakterleriyle dikkat çeken dizi yıllar boyu izleyicilerin gönlünde taht kurdu.

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