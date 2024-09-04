Kurtlar Vadisi’ndeki 21 senelik sır ortaya çıktı! Meğer Özgü Namal’ın yerine...

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Kurtlar Vadisi'nin efsaneleşen karakterlerinden Elif Eylül'ü canlandıran Özgü Namal'ın rolüyle ilgili şaşırtıcı bir gerçek ortaya çıktı. 2014 yılında katıldığı bir programda konuşan Oylum Talu, Elif Eylül rolü için kendisine teklif yapıldığını açıkladı. Dizinin yazım aşamasında gelen bu teklif, yıllar sonra ortaya çıkan ilginç bir detay olarak dikkat çekti.

SÜRPRİZ İTİRAF Oylum Talu, 2014 yılında katıldığı bir televizyon programında, Kurtlar Vadisi ekibinin kendisine Elif Eylül rolü için teklif getirdiğini açıkladı.