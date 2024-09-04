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Herkes öldü zannediyordu! Gönül Dağı'ndan muhteşem ters köşe

Gönül Dağı yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. İzleyicileri şoke eden gelişmelerle dolu olan fragman dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Özellikle Taner’in babası İrfan’ın durumu dizide büyük bir soru işareti oluşturuyor. Peki, Gönül Dağı’nın yeni bölümünde neler olacak?

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Giriş Tarihi 04 Eylül 2024, 09:04 Güncelleme 04 Eylül 2024, 09:05
Herkes öldü zannediyordu! Gönül Dağı’ndan muhteşem ters köşe

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Gönül Dağı uzun bir aradan sonra yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İzleyicileri ekrana kilitleyecek olan 143. bölüm fragmanı nihayet yayınlandı. Fragmanda herkesin öldü sandığı bir karakterin geri dönmesiyle olayların nasıl karışacağına dair ipuçları yer alıyor.

MUHTEŞEM TERS KÖŞE

143. bölüm fragmanında Taner'in babası İrfan'ın cenazesiyle ilgili şok edici bir gelişme yaşanıyor.

Bu beklenmedik olay tüm kasabayı derin bir şaşkınlığa sürüklerken izleyicilerin aklında büyük bir soru işareti bırakıyor. İrfan gerçekten yaşıyor mu?

TANER VE SELMA'YA BEBEK MÜJDESİ

Öte yandan Taner ve Selma çifti bebek haberiyle tüm kasabayı sevince boğuyor. Selma'nın hamileliği, dizinin duygusal anlarına renk katacak gibi görünüyor.

GÜLSÜM ÖĞRETMEN'İN UNUTULMAZ DERSİ

Sezon finalinde amca oğulları ve kasabadaki diğer çocuklar karne heyecanı yaşarken, Gülsüm Öğretmen'in velilere verdiği anlamlı ders dikkat çekmişti.

SELMA'NIN GİZEMLİ RAHATSIZLIĞI

Selma, baş dönmeleri yaşamaya başlar ve bu durumu Taner'den gizler. Ancak bu rahatsızlık giderek tekrarlanmaya başlayınca, izleyiciler Selma'nın hamile olup olmadığını merak etmeye başlamıştı. Yeni bölümde bu gizem çözülecek mi?

ELİF'İN ZORLU DOĞUMU

Sezon finalinde erken doğum riski yaşayan Elif, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hastane koridorlarında yaşanan çaresiz bekleyiş izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmıştı. Elif ve bebeğinin sağlık durumu yeni bölümde netlik kazanacak.

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