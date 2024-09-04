Herkes öldü zannediyordu! Gönül Dağı’ndan muhteşem ters köşe

Öte yandan Taner ve Selma çifti bebek haberiyle tüm kasabayı sevince boğuyor. Selma'nın hamileliği, dizinin duygusal anlarına renk katacak gibi görünüyor.

Sezon finalinde amca oğulları ve kasabadaki diğer çocuklar karne heyecanı yaşarken, Gülsüm Öğretmen'in velilere verdiği anlamlı ders dikkat çekmişti.

SELMA'NIN GİZEMLİ RAHATSIZLIĞI

Selma, baş dönmeleri yaşamaya başlar ve bu durumu Taner'den gizler. Ancak bu rahatsızlık giderek tekrarlanmaya başlayınca, izleyiciler Selma'nın hamile olup olmadığını merak etmeye başlamıştı. Yeni bölümde bu gizem çözülecek mi?