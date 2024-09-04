Herkes öldü zannediyordu! Gönül Dağı’ndan muhteşem ters köşe

TANER VE SELMA'YA BEBEK MÜJDESİ
Öte yandan Taner ve Selma çifti bebek haberiyle tüm kasabayı sevince boğuyor. Selma'nın hamileliği, dizinin duygusal anlarına renk katacak gibi görünüyor.
GÜLSÜM ÖĞRETMEN'İN UNUTULMAZ DERSİ
Sezon finalinde amca oğulları ve kasabadaki diğer çocuklar karne heyecanı yaşarken, Gülsüm Öğretmen'in velilere verdiği anlamlı ders dikkat çekmişti.
SELMA'NIN GİZEMLİ RAHATSIZLIĞI
Selma, baş dönmeleri yaşamaya başlar ve bu durumu Taner'den gizler. Ancak bu rahatsızlık giderek tekrarlanmaya başlayınca, izleyiciler Selma'nın hamile olup olmadığını merak etmeye başlamıştı. Yeni bölümde bu gizem çözülecek mi?
ELİF'İN ZORLU DOĞUMU
Sezon finalinde erken doğum riski yaşayan Elif, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Hastane koridorlarında yaşanan çaresiz bekleyiş izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmıştı. Elif ve bebeğinin sağlık durumu yeni bölümde netlik kazanacak.