Yalı Çapkını bitti, yerine geçecek! Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı

Türk televizyon dünyası, uzun süredir beklenen bir projeye daha kavuşuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2017 yılında yayımlanan ve büyük ilgi gören romanı "Kral Kaybederse", nihayet dizi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Budayıcıoğlu'nun karakterlerinin derin psikolojik çözümlemeleriyle bilinen bu eseri, Türk dizileri arasında fark yaratacak gibi görünüyor.