Yalı Çapkını bitti, yerine geçecek! Gülseren Budayıcıoğlu açıkladı

Türk televizyon dünyası, uzun süredir beklenen bir projeye daha kavuşuyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 2017 yılında yayımlanan ve büyük ilgi gören romanı "Kral Kaybederse", nihayet dizi olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Budayıcıoğlu'nun karakterlerinin derin psikolojik çözümlemeleriyle bilinen bu eseri, Türk dizileri arasında fark yaratacak gibi görünüyor.
Halit Ergenç, Başrolde Yer Alacak
Halit Ergenç, dizinin başrolü için teklif aldı ve projenin detaylarını inceledikten sonra kabul etti. Ergenç'in projeye dahil olmasında, Taylan Biraderler'in yönetmen koltuğunda oturacak olması önemli bir rol oynadı.
Kenan Karakteri İle Bir Narsistin Aşkla İmtihanı
"Kral Kaybederse" dizisi, Kenan adlı varlıklı bir narsistin aşk karşısında yaşadığı çalkantılı ve sarsıcı olayları konu alıyor.