PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Bahar dizisine yeni kadın karakter geliyor! Ünlü ismi duyan şaştı kaldı

Bahar dizisinin kadrosuna ünlü bir isim dahil oldu! Diziye katılan yeni kadın karakter, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Yapımcılar, bu sürpriz gelişmenin diziye taze bir enerji getireceğini ve hikayeyi daha da ilginç hale getireceğini belirtiyor. Ünlü oyuncunun, dizinin dinamiklerine nasıl katkı sağlayacağı ise şimdiden merak konusu. İşte hikayeye katılan ünlü isim...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 19:31 Güncelleme 02 Eylül 2024, 19:31
Bahar dizisine yeni kadın karakter geliyor! Ünlü ismi duyan şaştı kaldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bahar dizisi, kadrosuna güçlü bir kadın karakter ekleyerek izleyicileri heyecanlandırdı. İşte o isim...

Bahar Dizisinde Büyük Transfer: Büşra Pekin "Başhekim Süreyya Biçer" Rolüyle Dikkat Çekiyor

Bahar dizisi, geçen yılın en çok ses getiren yapımlarından biri olarak büyük ilgi görmüştü ve izlenme rekorları kırmıştı. İlk sezonu büyük bir başarıyla tamamlayan dizi, ikinci sezonunda da aynı etkiyi yaratmayı hedefliyor. Bu iddialı sezona bomba bir transferle girmeye hazırlanan Bahar, izleyicileri yeni bölümleriyle heyecanlandırıyor.

5 Eylül'de sete çıkacak olan Bahar dizisi, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt'un, senaristliğini ise Ayça Üzüm ve ekibinin üstlendiği bir projedir. Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği ve MF Yapım'ın imzasını taşıyan dizinin ikinci sezonunun ilk bölümünün 17 Eylül'de yayınlanması planlanıyor.

Yeni sezonda dikkat çeken bir diğer gelişme ise dizinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu Büşra Pekin'in rol alacak olması. Pekin, "Başhekim Süreyya Biçer" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Etkili oyunculuğu ile tanınan Pekin, dizideki yeni karakteriyle hastanede dengeleri değiştirecek. Genç ve otoriter bir başhekim olarak, Süreyya'nın hastaneye gelişi, dizinin dinamiklerini tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

Büşra Pekin'in Bahar dizisindeki bu önemli rolü, hem hayranlar hem de diziye olan ilgi açısından büyük bir merak uyandırıyor. Başarılı oyunculuğu ve güçlü karakteri ile yeni sezonda büyük yankı uyandırması beklenen Pekin, Bahar dizisinin ikinci sezonunda ne gibi sürprizler yaşatacak, merakla bekleniyor.

Gamze Özçelik’in 3 senelik eski eşi bakın kim çıktı! Yıllar önce aynı dizide oynamışlar! Gamze Özçelik Reshad Strikten önce...Gamze Özçelik’in 3 senelik eski eşi bakın kim çıktı! Yıllar önce aynı dizide oynamışlar! Gamze Özçelik Reshad Strikten önce...
Gamze Özçelik'in 3 senelik eski eşi bakın kim çıktı! Yıllar önce aynı dizide oynamışlar! Gamze Özçelik Reshad Strik'ten önce...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran nerede? Diyarbakır’da kaybolan Narin’in gözaltındaki amcası Salim Güran hakkında flaş gelişme: Tutuklandı
Siyonist lobi yine devrede! Beşiktaş eşlemesi sonrası Maccabi Tel Aviv’i İstanbul korkusu sardı! İsrail basınından alçak ’tarafsız saha’ iddiası
TSYD’nin havuzuna alınmayan başörtülü öğretmen Merve İzmirlioğlu’ndan Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusu: Bu sadece benim davam değil
Paramotor kullanarak eylem hazırlığı yapan terör örgütü PKK üyelerinin kimlikleri belli oldu! 1 kırmızı 1 gri 4 terörist cehenneme
Başkan Erdoğan’dan 2024 - 2025 Adli Yıl Açılış Töreni’nde muhalefete yeni anayasa tepkisi: Kemikleşmiş bir kakafoni
Victor Osimhen Galatasaray’da! Geliş saati belli oldu
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı kabusu yaşadı! 2 şehir eşkiyası tutuklandı
CHP fondaşı medya yine patladı! MSB’den ’Teğmenlere tahkikat’ iddialarına yalanlama | İftira çukuruna kimler düştü? TAKVİM deşifre etti
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan NETFLIX’e ’Famagusta’ tepkisi! A Haber’de hakkı haykırdı... Gerçekleri saptırıyorlar
Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye!
ABD - CIA - FETÖ şer 3’lüsü neyin peşinde? 1997’den günümüze ’Kapadokya’nın şifreleri: USS Wasp’ın İzmir’e zamanlaması manidar demirleyişi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den 20 bin aday öğretmenle ilgili flaş açıklama: Danıştay kararı sonrası atamalarını yapacağız
’Foner’i ’Yavaş’tan saran korku: Adı bile hoplatmaya yetiyor | İmamoğlu’nun karanlık ’ODA’sına CHP’liler bile güvenmiyor: Nereden bu paralar?
TÜİK ikinci çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı!
Bir Gece Masalı 1. bölümüyle atv ekranlarına geliyor! İmkansız aşkı ilmek ilmek hissettirecek! ’Gelin ata binmiş ya nasip demiş…’
SON DAKİKA