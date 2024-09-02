Bahar dizisine yeni kadın karakter geliyor! Ünlü ismi duyan şaştı kaldı

Yeni sezonda dikkat çeken bir diğer gelişme ise dizinin kadrosuna katılan ünlü oyuncu Büşra Pekin 'in rol alacak olması. Pekin, "Başhekim Süreyya Biçer" karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

Etkili oyunculuğu ile tanınan Pekin, dizideki yeni karakteriyle hastanede dengeleri değiştirecek. Genç ve otoriter bir başhekim olarak, Süreyya'nın hastaneye gelişi, dizinin dinamiklerini tamamen değiştirecek gibi görünüyor.

Büşra Pekin'in Bahar dizisindeki bu önemli rolü, hem hayranlar hem de diziye olan ilgi açısından büyük bir merak uyandırıyor. Başarılı oyunculuğu ve güçlü karakteri ile yeni sezonda büyük yankı uyandırması beklenen Pekin, Bahar dizisinin ikinci sezonunda ne gibi sürprizler yaşatacak, merakla bekleniyor.