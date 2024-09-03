1969 Türkiye Güzeli Simla Kantarcıoğlu 79 yaşında vefat etti! Acı haberi kızı duyurdu!

1969 Türkiye Güzeli Simla Kantarcıoğlu, tedavi gördüğü Büyükçekmece'de özel bir hastanede 79 yaşında vefat etti.

Ünlü ismin acı haberini kızı Ebru Kantarcıoğlu duyurdu. Ebru Kantarcıoğlu, annesi Simla Kantarcıoğlu'nun yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili de açıklama yaptı.

Ebru Kantarcıoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Kalp yetmezliği vardı. Diz kapaklarında da sorun oluşunca ameliyat oldu. 4-5 yıl önce düşüp kalçasını kırınca vücut iyice yoruldu. En son arkadaşının evinde rahatsızlanmış, acile götürmüşler. 2-3 gün sonra bilinç tamamen gitti. İyiye gidiyordu ama vefat etti"

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Simla Kantarcıoğlu, dün Büyükçekmece'deki Güzelce Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Kasımpaşa-Kulaksız'daki aile mezarlığına defnedildi.