Kızılcık Şerbeti 67. bölüm 1. fragman: 3. sezonda fırtına kopacak! Görkem ve Ömer...

Yakında Ekranlarda Olacak Dizinin yeni sezonu için geri sayım sürerken, Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin bekleyişi de heyecanla devam ediyor. 3. sezonun ilk fragmanının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Bu fragmanla birlikte, dizinin hangi yöne evrileceği ve karakterlerin hangi zorluklarla yüzleşeceği konusunda daha net bir fikir edinilebilecek.

Sezon Finalinde Yaşananlar Görkem ve Ömer'in uzun süre gizli kalan ilişkisi, Nilay'ın bu sırrı ifşa etmesiyle tüm aileye duyuruldu. Nilay'ın, bu durumu daha fazla içinde tutamayıp aileye açıklaması, Pembe'den beklenmedik bir tepki aldı. Görkem, Pembe'yi tehdit ederek aileye bela olacağını açıkça belli etti.

Kaos Ünal Ailesine Hızla Yaklaşıyor Ömer'in ulaşılmaz olduğu anlarda panikleyen Görkem, suçu Ömer'in üzerine atmayı planladı. Bu sırada Kıvılcım ve Ömer tam da barışma sürecindeyken, ilişkinin üzerindeki kara bulutlar bir kez daha belirginleşti. Nursema ve Rüzgar'ın flört aşaması ise izleyicilere sıcak anlar yaşatsa da, bu hikaye yarım kaldı. Evlenme teklifi etmeye hazırlanan Rüzgar, yanıt alamayınca hiç beklenmedik bir hamleyle ortadan kayboldu.

Apo ve Alev Cephesinde Ayrılık Rüzgarı Alev ve Apo arasındaki gerilim de sezona damgasını vurdu. Almanya'da doğum yapmaya karar veren Alev, Apo'dan beklediği karşılığı alamayınca valizlerini toplayıp ayrıldı. Bu gelişme, izleyicileri Rüzgar ve Alev karakterlerine veda etmeye zorladı.