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Vedat Milor'un aracı Beyoğlu'nda kaza yaptı! Sağlık durumu nasıl?

İstanbul Beyoğlu'nda yemek yazarı Vedat Milor'un bulunduğu araç başka bir araçla çarpıştı. Sağlık durumu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Milor "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi" dedi.

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Giriş Tarihi 01 Eylül 2024, 17:00 Güncelleme 01 Eylül 2024, 17:00
Vedat Milor’un aracı Beyoğlu’nda kaza yaptı! Sağlık durumu nasıl?

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Beyoğlu'nda yemek yazarı Vedat Milor'un içinde bulunduğu araç, kaza yaptı.

Halıcıoğlu Mahallesi Karaağaç Caddesi'nde yemek eleştirmeni Vedat Milor'un şoförünün kullandığı araç, bir otomobille çarpıştı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.

Sosyal medya hesabı X'ten açıklama yapan Vedat Milor, "Emniyet kemeri takmasam ve hava yastığı çalışmasa benim için çok daha kötü olabilirdi. Şoför Fahrettin Bey'in bir eli ciddi hasar gördü. Yazmaktaki amacım ciddi bir soruna dikkat çekmek. Ülkemizde kavşak dönüşleri çok sorunlu ve belirsiz. Bize çarpan arkadaş düzgün bir insandı." ifadelerini kullandı.

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