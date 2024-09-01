Hudutsuz Sevda’dan gemileri yaktıracak ayrılık kararı; 2. sezon öncesi duyurdular!

Yeni Karakterler, Yeni Hikayeler

Kulislerden gelen bilgilere göre, Burak Sergen'in ayrılığı dışında diziden başka bir ayrılık yaşanmayacak. Ancak Hudutsuz Sevda'nın yeni sezonunda birçok yeni karakter diziye dahil olacak. Özellikle, yeni düşman aile karakterleriyle dizinin hikayesi daha da derinleşecek ve izleyicilere farklı bir soluk getirecek. Bu yeni karakterlerin kimler olacağı ise ilerleyen günlerde açıklanacak.