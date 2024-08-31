Bergüzar Korel sıkı dostu Esra Erol’un makyajsız halini yayınladı! Gören hayran kaldı: “Her hali ayrı güzel”

Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla gönüllere taht kuran Esra Erol, 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni sezon öncesi arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla gönüllere taht kuran Esra Erol, 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak yeni sezon öncesi arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ise keyifli buluşmayı bir fotoğrafla ölümsüzleştirip sosyal medya hesabında yayınladı.
Bergüzar Korel, yakın arkadaşlarıyla verdiği pozu "Çok seviyorum merkez" notuyla paylaştı.
Korel'in paylaşımı, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.
Birçok yorum ve beğeni alan fotoğrafta ünlü sunucu Esra Erol'un makyajsız hali dikkat çekti.
Sıfır makyaj objektife poz veren Erol, bir kez daha güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
Sosyal medya kullanıcıları, Erol için "Her hali ayrı güzel" yorumunda bulundu.
İşte o paylaşım...