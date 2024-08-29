4 yıl evli kaldılar! Aykut Enişte’nin Gülşah’ı Melis Babadağ’ın eski eşi bakın kim çıktı! Cem Gelinoğlu’nun partneri...

17 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiş, Adana'da büyüdü. 2001 yılında Üsküdar Anadolu Lisesi'nden, 2007 yılında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Sahneye ilk olarak 5 yaşında çıktı ve öğrenim hayatı boyunca amatör olarak tiyatro oyunlarında oynadı. 2002 yılından itibaren birçok reklamda rol alan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri aldı.