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4 yıl evli kaldılar! Aykut Enişte’nin Gülşah’ı Melis Babadağ’ın eski eşi bakın kim çıktı! Cem Gelinoğlu’nun partneri...

Cem Gelinoğlu, Ege Kökenli, Müfit Kayacan gibi isimlerin yer aldığı Aykut Enişte filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Melis Babadağ’ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Filmde Gülşah karakterini canlandıran ünlü oyuncunun özellikle eski eşi merak konusu oldu.

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 13:11 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 13:11
4 yıl evli kaldılar! Aykut Enişte’nin Gülşah’ı Melis Babadağ’ın eski eşi bakın kim çıktı! Cem Gelinoğlu’nun partneri...

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Gülşah karakterini canlandırdığı Aykut Enişte filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem olan Melis Babadağ'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

MELİS BABADAĞ KİMDİR?

17 Ocak 1984 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiş, Adana'da büyüdü. 2001 yılında Üsküdar Anadolu Lisesi'nden, 2007 yılında ise Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Sahneye ilk olarak 5 yaşında çıktı ve öğrenim hayatı boyunca amatör olarak tiyatro oyunlarında oynadı. 2002 yılından itibaren birçok reklamda rol alan Babadağ, Ayla Algan ve Ergün Demir'den oyunculuk dersleri aldı.

İlk profesyonel oyunculuk deneyimini 2009 yılında atv'de yayımlanan Cam Kırıkları adlı dizide Emine karakteriyle yaşadı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu hakkında en çok "Melis Babadağ evli mi?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Şimdilerde bekar olan oyuncu, 2015 yılında Yiğit Özer ile evlendi ve 2019'da boşandı.

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