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15 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi! Berdan Mardini, Dilara Talay’la pozlarını paylaşmaya doyamadı! İlk yorum Ceylan’dan...

Çocuklarının annesi Fatoş Yelliler’den olaylı bir şekilde boşanan Berdan Mardini, aradığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay’da buldu. Talay ile aşklarına tam gaz devam eden Mardini, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, genç sevgilisiyle pozlarını paylaşmaya doyamadı. İşte Berdan Mardini’nin romantik paylaşımı...

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Giriş Tarihi 29 Ağustos 2024, 13:37 Güncelleme 29 Ağustos 2024, 13:38
15 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi! Berdan Mardini, Dilara Talay’la pozlarını paylaşmaya doyamadı! İlk yorum Ceylan’dan...

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Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken Berdan Mardini, iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile olaylı bir şekilde boşandı.

İhanete uğradığını söyleyen ünlü şarkıcı, aradığı aşkı kendisinden 15 yaş küçük Dilara Talay'da buldu.

Talay ile aşklarına tam gaz devam eden Mardini, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı, sevgilisi ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yorum ve beğeni alan paylaşım, kısa sürede gündem oldu.

Paylaşıma ilk yorum ise şarkıcı Ceylan'dan geldi. Ceylan, nazar boncuğu emojisi ile karşılık verdi.

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