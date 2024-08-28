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İnci Taneleri'ne 2 yeni başrol geliyor! Kadro A'dan Z'ye değişti

İnci Taneleri" dizisi, merakla beklenen ikinci sezonu için hazırlıklara tüm hızıyla devam ediyor. İlk sezon finaliyle ilgili birçok soru işaretini geride bırakan diziden gelen haberler, heyecanı daha da yükseltiyor. Son olarak gelen kulis bilgilerine göre, 2 yeni oyuncunun İnci Taneleri dizisi kadrosuna dahil olduğu açıklandı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 22:19 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 22:21
İnci Taneleri’ne 2 yeni başrol geliyor! Kadro A’dan Z’ye değişti

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Kanal D'nin yeni dizisi İnci Taneleri, birinci sezonun ardından ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda izleyiciyi şaşırtıcı gelişmeler ve yeni karakterler bekliyor.

Bu beklentileri daha da artıran haber ise gazeteci Birsen Altuntaş'tan geldi. Altuntaş'ın haberine göre, dizinin sevilen oyuncusu Kubilay Aka'nın canlandırdığı Cihan karakterine yeni sezonda güzeller güzeli bir partner geliyor!

Geçtiğimiz sezonun iddialı yapımları arasında yer alan İnci Taneleri, ikinci sezonuyla da iddiasını sürdüreceğe benziyor. Dizinin hayranları, yeni sezonda yaşanacak sürpriz gelişmeleri heyecanla beklerken, Birsen Altuntaş'ın haberi bu heyecanı kat be kat artırdı.

Altuntaş'ın iddiasına göre, Kubilay Aka'ya partner olacak isim genç ve güzel oyuncu Bestemsu Özdemir oldu!

POLİS KARAKTERİ DE DAHİL OLACAK

Geçen sezon Dilber'in (Hazar Ergüçlü) danslarıyla ve Azem'in (Yılmaz Erdoğan) başına gelen olaylarla fenomen bir projeye dönüşen "İnci Taneleri"nin ekibine ilk olarak Bestemsu Özdemir'in dahil olduğu ortaya çıkmıştı.

Kulislerden sızan yeni habere göre diziye bir de polis karakteri dahil olacak. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan başarılı oyuncu Aytek Şayan "İnci Taneleri"nin kadrosuna dahil oldu. Şavkan'ın polis Veli rolünü canlandıracağı öğrenildi.

Bestemsu Özdemir, İnci Taneleri'nin yeni sezonunda Semiramis karakterine hayat verecek. Güzel oyuncunun canlandıracağı gizemli Semiramis karakterinin hikayede nasıl bir rol oynayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Semiramis'in Cihan ile nasıl bir ilişki yaşayacağı, bu ilişkinin dizinin seyrini nasıl etkileyeceği ise izleyicilerin merakla beklediği sorular arasında yer alıyor.

Kubilay Aka ve Bestemsu Özdemir'in enerjisiyle daha da renklenecek olan İnci Taneleri, ikinci sezonuyla da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.

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