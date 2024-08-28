İnci Taneleri’ne 2 yeni başrol geliyor! Kadro A’dan Z’ye değişti

Altuntaş'ın iddiasına göre, Kubilay Aka 'ya partner olacak isim genç ve güzel oyuncu Bestemsu Özdemir oldu!

Geçen sezon Dilber'in ( Hazar Ergüçlü ) danslarıyla ve Azem'in ( Yılmaz Erdoğan ) başına gelen olaylarla fenomen bir projeye dönüşen " İnci Taneleri "nin ekibine ilk olarak Bestemsu Özdemir 'in dahil olduğu ortaya çıkmıştı.

Kulislerden sızan yeni habere göre diziye bir de polis karakteri dahil olacak. Etkili oyunculuğuyla beğeni toplayan başarılı oyuncu Aytek Şayan "İnci Taneleri"nin kadrosuna dahil oldu. Şavkan'ın polis Veli rolünü canlandıracağı öğrenildi.

Bestemsu Özdemir , İnci Taneleri 'nin yeni sezonunda Semiramis karakterine hayat verecek. Güzel oyuncunun canlandıracağı gizemli Semiramis karakterinin hikayede nasıl bir rol oynayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Semiramis'in Cihan ile nasıl bir ilişki yaşayacağı, bu ilişkinin dizinin seyrini nasıl etkileyeceği ise izleyicilerin merakla beklediği sorular arasında yer alıyor.

Kubilay Aka ve Bestemsu Özdemir'in enerjisiyle daha da renklenecek olan İnci Taneleri, ikinci sezonuyla da adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor.