Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen maaile oyuncu çıktı! Kardeşi de babası gibi çok ünlü! Meğer kız kardeşi Hercai’de oynamış...

Şener Şen ve babası Ali Şen Marangozluğu bırakarak oyuncu olan ve çok sayıda yapımda yer alan babası Ali Şen'in izinden giden Şener Şen, sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı.

Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı. Ancak tiyatrodan yeterli kazancı elde edemeyen Şen, daha sonra sinemaya girmek zorunda kaldı.

Şener Şen ve Münir Özkul Figüranlık dahil her işi yaptığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Şener Şen'in özel hayatı da kariyeri kadar dikkat çekici oldu.

Şener Şen ve eski eşi Şermin Hürmeriç 8 YIL AYNI YASTIĞA BAŞ KOYDULAR! Ünlü oyuncu, Ekmek Teknesi dizisi ile hafızalara kazınan Şermin Hürmeriç ile 1989 yılında dünyaevine girdi. Ancak ünlü çiftin evliliği 1997'de son buldu.