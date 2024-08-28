SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen maaile oyuncu çıktı! Kardeşi de babası gibi çok ünlü! Meğer kız kardeşi Hercai’de oynamış...

Ayşen Gruda, Adile Naşit, Münir Özkul, Oya Aydoğan gibi isimlerin yer aldığı Neşeli Günler filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündeme gelen Şener Şen’in hayatı merak edildi. Yeşilçam yıldızı Ali Şen’in oğlu olan ve ünlü oyuncu Şermin Hürmeriç ile 1989-1997 yılları arasında evli kalan Şen’in özellikle ailesi merak konusu oldu. Bengü Şen adında bir kızı olan 82 yaşındaki Şener Şen’in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Şener Şen’in kız kardeşi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Bakın Şener Şen’in atv’nin sevilen dizisi Hercai’de de oynayan kardeşi hangi oyuncuymuş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 13:13 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 13:17
Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen maaile oyuncu çıktı! Kardeşi de babası gibi çok ünlü! Meğer kız kardeşi Hercai’de oynamış...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yönetmenlik koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1978 yapımı Neşeli Günler filmi, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündem oldu.

Şener Şen ve Adile NaşitŞener Şen ve Adile Naşit

Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan filmde Ziya karakterini canlandıran Şener Şen'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.

Ali Şen ve ailesiAli Şen ve ailesi

26 Aralık 1941 tarihinde, o zamanlar marangozluk yapan Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya gelen Şener Şen'in oyunculuğa uzanan serüveni ve ailesi dikkat çekti.

Şener Şen ve babası Ali ŞenŞener Şen ve babası Ali Şen

Marangozluğu bırakarak oyuncu olan ve çok sayıda yapımda yer alan babası Ali Şen'in izinden giden Şener Şen, sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı.

Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı. Ancak tiyatrodan yeterli kazancı elde edemeyen Şen, daha sonra sinemaya girmek zorunda kaldı.

Şener Şen ve Münir ÖzkulŞener Şen ve Münir Özkul

Figüranlık dahil her işi yaptığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Şener Şen'in özel hayatı da kariyeri kadar dikkat çekici oldu.

Şener Şen ve eski eşi Şermin HürmeriçŞener Şen ve eski eşi Şermin Hürmeriç

8 YIL AYNI YASTIĞA BAŞ KOYDULAR!

Ünlü oyuncu, Ekmek Teknesi dizisi ile hafızalara kazınan Şermin Hürmeriç ile 1989 yılında dünyaevine girdi. Ancak ünlü çiftin evliliği 1997'de son buldu.

Şener Şen ve kızı Bengü ŞenŞener Şen ve kızı Bengü Şen

Bengü Şen adında bir kızı olan 82 yaşındaki Şener Şen'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.

KARDEŞİ DE KENDİSİ GİBİ OYUNCU!

Şener Şen'in kız kardeşi de hem kendisi hem babası hem de eski eşi gibi oyuncu çıktı.

İşte Şener Şen'in kız kardeşi İnci Şen...

İNCİ ŞEN KİMDİR?
1953 yılında İstanbul'da doğan İnci Şen, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Ali Şen'in 3 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen İnci Şen, babası ve ağabeyinin profesyonel olarak sürdürdüğü oyunculuk mesleğinden 42 yaşına kadar uzak kaldı.

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan ağabeyi Şener Şen'den hiç torpil istemeden, oyunculuğa profesyonel olarak 2000 yılında 47 yaşındayken başladı.

Şener Şen ve kız kardeşi İnci ŞenŞener Şen ve kız kardeşi İnci Şen

1995 yılında Çiçek Taksi dizisinde taksi müşterisi olarak başlayan Şen, ardından Ayrılsak da Beraberiz isimli diziyle profesyonel olarak oyunculuğa adım attı.

İnci Şen kariyeri boyunca Harcai, Adını Feriha Koydum, Maral, Vuslat Yolu, Elde Var Hayat gibi birçok yapımda rol aldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında savaş kızıştı! Şaban Sevinç üzerinden olay mesajlar: Kararları kim veriyor?
Diyarbakır’da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran bulundu mu? Flaş açıklama: Çember daraldı elimizde deliller var! | İlk gözaltı geldi
Türkiye’nin 2023 vergi rekortmenleri belli oldu! Birinci sırada Selçuk Bayraktar var
HAVA DURUMU | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul’da ’Süper Hücre’ alarmı! Süper hücre nedir? | Bugün hava nasıl olacak?
Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem adımları... Başkan Erdoğan ile Beşar Esad ne zaman görüşecek? Masadaki iki formül
MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Süleymaniye’de PKK’nın sözde sorumlularından Pelin Batman kod adlı Gülistan Tekik etkisiz hale getirildi
Timur Cihantimur’un avukatları psikolojisi bozuldu dedi! Savcı gerçekleri ortaya döktü: Babasıyla görüntülü bile konuşuyor
Telegram CEO’su Pavel Durov için kritik saatler! Operasyonun arkasında kim var? ABD’nin seçim hamlesi mi? MOSSAD mı?
HERKESE ZAM: Tüm gelirler artacak! Emekliler, memurlar, asgari ücretliler için zam formülleri neler? Kimlere, nasıl yansıyacak?
Öğrencilere burs tuzağı! Her şey 1 SMS’le başlıyor... O sitelere dikkat!
CANLI TAKİP | İsrail’den geniş çaplı saldırılar! Ateşkes görüşmesinde yeni perde! ABD basını yazdı: İran’ın saldırısı daha öncekilere benzemeyecek
Fahiş fiyata geçit yok! Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fırsatçı işletmecilere 210 milyon TL para cezası
Metris Cezaevinde neler oldu? İşte gerçekler...
Galatasaray- Young Boys maçını spor yazarları değerlendirdi: Teknik sorun vardı! Okan Buruk’un ilk 11’i hatalıydı
3 çocuğunu katletmişti | İzmir’deki aile vahşetinde yeni gelişme! O fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
SON DAKİKA