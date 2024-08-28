Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen maaile oyuncu çıktı! Kardeşi de babası gibi çok ünlü! Meğer kız kardeşi Hercai’de oynamış...

Yönetmenlik koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1978 yapımı Neşeli Günler filmi, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündem oldu.
Yönetmenlik koltuğunda Orhan Aksoy'un oturduğu, yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği, senaryosunu ise Sadık Şendil'in yazdığı 1978 yapımı Neşeli Günler filmi, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine bir kez daha gündem oldu.
Yeşilçam'ın unutulmazları arasında yer alan filmde Ziya karakterini canlandıran Şener Şen'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı.
Marangozluğu bırakarak oyuncu olan ve çok sayıda yapımda yer alan babası Ali Şen'in izinden giden Şener Şen, sanat hayatına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak başladı.
Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı. Ancak tiyatrodan yeterli kazancı elde edemeyen Şen, daha sonra sinemaya girmek zorunda kaldı.
Figüranlık dahil her işi yaptığı Yeşilçam'a adını altın harflerle yazdıran Şener Şen'in özel hayatı da kariyeri kadar dikkat çekici oldu.
8 YIL AYNI YASTIĞA BAŞ KOYDULAR!
Ünlü oyuncu, Ekmek Teknesi dizisi ile hafızalara kazınan Şermin Hürmeriç ile 1989 yılında dünyaevine girdi. Ancak ünlü çiftin evliliği 1997'de son buldu.
Bengü Şen adında bir kızı olan 82 yaşındaki Şener Şen'in kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı.
KARDEŞİ DE KENDİSİ GİBİ OYUNCU!
Şener Şen'in kız kardeşi de hem kendisi hem babası hem de eski eşi gibi oyuncu çıktı.
İşte Şener Şen'in kız kardeşi İnci Şen...
İNCİ ŞEN KİMDİR?
1953 yılında İstanbul'da doğan İnci Şen, İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.
Ali Şen'in 3 çocuğundan en küçüğü olarak dünyaya gelen İnci Şen, babası ve ağabeyinin profesyonel olarak sürdürdüğü oyunculuk mesleğinden 42 yaşına kadar uzak kaldı.
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan ağabeyi Şener Şen'den hiç torpil istemeden, oyunculuğa profesyonel olarak 2000 yılında 47 yaşındayken başladı.
1995 yılında Çiçek Taksi dizisinde taksi müşterisi olarak başlayan Şen, ardından Ayrılsak da Beraberiz isimli diziyle profesyonel olarak oyunculuğa adım attı.
İnci Şen kariyeri boyunca Harcai, Adını Feriha Koydum, Maral, Vuslat Yolu, Elde Var Hayat gibi birçok yapımda rol aldı.