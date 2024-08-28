Kızıl Goncalar’a 2 yeni başrol geliyor; Cüneyd için acı final yolda! Mert Yazıcıoğlu...

Ancak, hikaye hemen karmaşık bir hal alacak. Meryem 'in kurulan bir kumpas nedeniyle hapse düşmesi, olayların seyrini tamamen değiştirecek.

Diziye Yeni Karakterler Dahil Oluyor!



Birinci bölümün sonlarına doğru, 10 aylık bir zaman atlaması yaşanacak ve bu noktada dizinin kadrosuna yeni karakterler katılacak: Kevser ve Lokman. Ancak, bu karakterlere hangi oyuncuların hayat vereceği henüz açıklanmadı.