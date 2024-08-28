Kızıl Goncalar’a 2 yeni başrol geliyor; Cüneyd için acı final yolda! Mert Yazıcıoğlu...

Kızıl Goncalar, karmaşık bir sezon finalinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı dizinin yayın tarihi belli oldu.
Kızıl Goncalar, karmaşık bir sezon finalinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı dizinin yayın tarihi belli oldu.
Yayın Tarihi Belli Oldu
Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisinin yayın tarihi nihayet belli oldu. Ağustos ayının sonlarında sete çıkan dizi, 30 Eylül'de ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yapım ekibi, senaryoya olan güvenleri nedeniyle bu tarihi seçtiklerini belirtti.
İlk Bölümden İtibaren Olaylar Karışacak!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin birinci bölümü, geçtiğimiz sezonun final sahnesinden kaldığı yerden devam edecek.
Ancak, hikaye hemen karmaşık bir hal alacak. Meryem'in kurulan bir kumpas nedeniyle hapse düşmesi, olayların seyrini tamamen değiştirecek.
Bu durum, Vahit'in, Cüneyd'e karşı Zeynep'i kullanarak büyük bir intikam planı kurmasına yol açacak.
Diziye Yeni Karakterler Dahil Oluyor!
Birinci bölümün sonlarına doğru, 10 aylık bir zaman atlaması yaşanacak ve bu noktada dizinin kadrosuna yeni karakterler katılacak: Kevser ve Lokman. Ancak, bu karakterlere hangi oyuncuların hayat vereceği henüz açıklanmadı.
Kızıl Goncalar, duyunca şok olacağınız karakterler ve akılalmaz intikam planlarıyla yeni sezona giriş yapacak.