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50 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı’dan bornozlu paylaşım! Hem oturuşu hem dekoltesi dikkat çekti!

Şimdilerde Uğur Arslan ile izleyici karşısına çıkan Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu. Bornozuyla kamera karşısına geçen ünlü şarkıcının hem dekoltesi hem de oturuş tarzı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. İşte Songül Karlı’nın çok konuşulan paylaşımı...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 10:46 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 10:46
50 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı’dan bornozlu paylaşım! Hem oturuşu hem dekoltesi dikkat çekti!

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1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giren ve şarkıcılık kariyerine sunuculuğu da ekleyen Songül Karlı, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Özellikle eski eşi Metin Yüncü ile bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Karlı, geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşuldu.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve iddialı fotoğraflarıyla da zaman zaman gündem olan Karlı, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Şimdilerde Uğur Arslan ile izleyici karşısına çıkan Songül Karlı, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.

Bornozuyla kamera karşısına geçen ünlü şarkıcının hem dekoltesi hem de oturuş tarzı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Birçok magazin ve fan sayfası tarafından yayınlanan paylaşım, Instagram'da hızla yayıldı.

Sosyal medya kullanıcıları, "Songül yine bildiğiniz gibi", "Yine çok iddialı", "Dekolteden ödün vermemiş" yorumlarında bulundu.

İşte Songül Karlı'nın çok konuşulan o pozu...

"50 DEĞİL 20 GİBİSİN"

Songül Karlı, geçen günlerde ise ayna karşısında verdiği pozlarla sosyal medyaya damga vurmuştu.

Ünlü sunucu ve şarkıcı Karlı'yı görenler "50 değil 20 gibisin" yorumunda bulunmuştu.

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