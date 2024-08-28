50 yaşındaki şarkıcı Songül Karlı’dan bornozlu paylaşım! Hem oturuşu hem dekoltesi dikkat çekti!

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1991 yılında ilk albümü Derman Sendedir ile müzik piyasasına giren ve şarkıcılık kariyerine sunuculuğu da ekleyen Songül Karlı, hem iş hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.

Özellikle eski eşi Metin Yüncü ile bir dönem magazin manşetlerinden düşmeyen Karlı, geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşuldu.