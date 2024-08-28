47 yaşındaki Ceyda Düvenci’nin gençlik sırrı ne? Boşandıktan sonra 2 formülle 48 kiloya düştü! ’2 çocuk annesi demezsiniz’

47 yaşındaki Ceyda Düvenci, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyucu 20'li yaşlarına geri döndü. Güzel oyuncu Ceyda Düvenci yıllar önceki fit haline geri döndü.

Takipçilerinden güzel oyuncuya övgüler yağdı. Güzel oyuncu Ceyda Düvenci yeni haliyle paylaşıma doymuyor.

ET YEMİYOR, HAMURU BIRAKTI Ceyda Düvenci verdiği röportajda, "Birinci bölümden sonra daha kontrollü bir yeme programı uyguladım… Zaten iki öğün besleniyordum.



Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım… Ay bu ekmeği de şu zeytinyağlıya banmalar vardı bende…



'Hadi şimdi bunlar da bir dursun dikkat edeyim, iyice disipline gireyim' dedim… Kafama taktığımı da yapan biriyim. 1,5 ayda 63 - 64 kiloydum 58'e düştüm…" demişti.