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47 yaşındaki Ceyda Düvenci'nin gençlik sırrı ne? Boşandıktan sonra 2 formülle 48 kiloya düştü! '2 çocuk annesi demezsiniz'

Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Ceyda Düvenci, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme geldi. 47 yaşındaki iki çocuk annesi Düvenci, sağlıklı yaşam tarzıyla adeta gençlik iksirini bulmuş gibi görünüyor. Son paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, fit haliyle takipçilerini hayran bıraktı. Peki, Ceyda Düvenci'nin gençlik sırrı ne? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 19:11 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 19:13
47 yaşındaki Ceyda Düvenci’nin gençlik sırrı ne? Boşandıktan sonra 2 formülle 48 kiloya düştü! ’2 çocuk annesi demezsiniz’

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47 yaşındaki başarılı oyuncu Ceyda Düvenci, son dönemde özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Güçlü Mete ile yaşadığı aşkın mutluluğunu sosyal medyada sıkça paylaşan Düvenci, aynı zamanda verdiği kilolarla da hayranlarının takdirini topluyor.

47 yaşındaki başarılı oyuncu Ceyda Düvenci son dönemde hem aşk hayatıyla hem de verdiği kilolarla dikkat çekiyor.

2015 yılında oyuncu Bülent Şakrak ile dünyaevine giren Ceyda Düvenci 8 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirmişti. Aradığı aşkı Güçlü Mete'de bulan güzel oyuncu değişimiyle de dikkat çekiyor.

47 yaşındaki Ceyda Düvenci, son haliyle sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyucu 20'li yaşlarına geri döndü.

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci yıllar önceki fit haline geri döndü.

Takipçilerinden güzel oyuncuya övgüler yağdı. Güzel oyuncu Ceyda Düvenci yeni haliyle paylaşıma doymuyor.

ET YEMİYOR, HAMURU BIRAKTI

Ceyda Düvenci verdiği röportajda, "Birinci bölümden sonra daha kontrollü bir yeme programı uyguladım… Zaten iki öğün besleniyordum.


Onu bir öğüne düşürdüm. Et yemiyorum. Hamur işlerini iyice bıraktım… Ay bu ekmeği de şu zeytinyağlıya banmalar vardı bende…


'Hadi şimdi bunlar da bir dursun dikkat edeyim, iyice disipline gireyim' dedim… Kafama taktığımı da yapan biriyim. 1,5 ayda 63 - 64 kiloydum 58'e düştüm…" demişti.

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