Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya bakın ne zaman ve nerede evleniyor! Tarih netleşti! İşte düğünden detaylar...

Kızı Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ ile 1988-1993 yılları arasında evli kalan Acun Ilıcalı , 2003'te Zeynep Yılmaz ile dünyaevine girdi ve Leyla ile Yasemin adında iki evladı oldu.

Altunkaya ile mutlu bir birlikteliği olduğunu her fırsatta dile getiren Ilıcalı "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" ifadelerini kullandı.