Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya bakın ne zaman ve nerede evleniyor! Tarih netleşti! İşte düğünden detaylar...

Kızı Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ ile 1988-1993 yılları arasında evli kalan Acun Ilıcalı, 2003'te Zeynep Yılmaz ile dünyaevine girdi ve Leyla ile Yasemin adında iki evladı oldu.
Kızı Banu Ilıcalı'nın annesi Seda Başbuğ ile 1988-1993 yılları arasında evli kalan Acun Ilıcalı, 2003'te Zeynep Yılmaz ile dünyaevine girdi ve Leyla ile Yasemin adında iki evladı oldu.
Kızı Melisa'nın annesi Şeyma Subaşı'yla da 2017-2018 yılları arasında evli kalan Ilıcalı, son olarak gönlünü Ayça Çağla Altunkaya'ya kaptırdı.
Altunkaya ile mutlu bir birlikteliği olduğunu her fırsatta dile getiren Ilıcalı "Çok mutlu bir bir beraberliğim var. Çağla ile olan küçük ve masum dünyamda çok mutluyum. O dünya benim için çok rahatlatıcı" ifadelerini kullandı.
Altunkaya ile uzun bir süredir aşk yaşayan ünlü isim, dördüncü kez nikah masasına oturma kararı aldı.
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile 5 Eylül'de Marmaris'te dünyaevine gireceği iddia edildi.
Ancak ortaya çıkan haberlere göre düğün son anda iptal edildi.
İŞTE YENİ TARİH!
Muhabir Online'nın haberine göre, çift hem düğün tarihini hem de mekanını değiştirdi. Ilıcalı ve Altunkaya, 4 Eylül'de Esma Sultan Yalısı'nda nikah masasına oturacak.