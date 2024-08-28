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Yenilgiyi göze aldı: Demet Özdemir, Hülya Avşar'ı düelloya davet etti!

Demet Özdemir ve Birand Tunca önceki gün Etiler’deydi. Tenis kıyafetine benzer bir kıyafetle görüntülenen Özdemir, Hülya Avşar’la tenis oynamak istediğini söyledi. Tunca, ise yakın arkadaşı Torreira’nın, Devrim Özkan’la barıştığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Doğan Savaş Doğan Savaş takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 07:05 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 07:07
Yenilgiyi göze aldı: Demet Özdemir, Hülya Avşar’ı düelloya davet etti!

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Demet Özdemir ve Birand Tunca, önceki gün akşam saatlerinde Etiler'deki bir mekandaydı. Birlikte akşam yemeği yiyen arkadaşlar, gazeteciler ile sohbet etti.

Demet ÖzdemirDemet Özdemir

Birand ile uzun zamandır görüşemediğini dile getiren Özdemir, "Birand ile yeni bir işe başladık. Uzun zamandır da görüşmüyorduk. Vakit bulduk oturalım dedik" ifadelerini kullandı.

Hülya AvşarHülya Avşar

YENİLGİYİ GÖZE ALDI!
Tenis kıyafetlerine benzer bir kıyafet ile görünen Demet Özdemir, "Sizi kortlarda görecek miyiz?" sorusuna "Hayır, tenis oynayanlara gerçekten saygı duyuyorum ama o topun bana geliş süresini ben bekleyebileceğimi düşünmüyorum. Hülya Avşar ile karşılıklı oynarım ama yenilmeyi göze alırım yani" diyerek güldü.

Birand TuncaBirand Tunca

'TORRERA MUTLU'
Birand Tunca da geçtiğimiz günlerde yakın arkadaşı Lucas Torreira ile görüntülenmişti. Bu sohbetin ardından Lucas Torreira eski aşkı Devrim Özkan ile tekrardan barışmıştı.

Lucas Torreira ve Devrim ÖzkanLucas Torreira ve Devrim Özkan

Konuyla ilgili Tunca, muhabirlerin soruları karşısında, "Lucas arkadaşım, maça da gideceğim. Bence mutlular şu an. Devrim maça da gelecekmiş, şans getirir inşallah diyelim" dedi.

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