SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?

1 Aralık 1945 İstanbu'dal doğan Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde okudu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda (LCC Language and Culture Center) 3 yıl eğitim gördü.

1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel olan Üstakin, birçok tiyatroda performans sergiledi. Üstekin, kendisi gibi oyuncu olan İsmet Üstekin ile evlendi.

1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol alan oyuncu, Kapıcılar Kralı, Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası gibi filmlerde boy gösterdi.

1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde Müzevir Müzeyyen karakterini canlandıran oyuncu, Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer gibi yapımlarda da oynadı.