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Sevil Üstekin’den acı haber! Yeşilçam yıldızı 79 yaşında vefat etti!

'Kapıcılar Kralı' ve 'Şaban Oğlu Şaban' gibi unutulmaz filmlerde rol alan ünlü oyuncu Sevil Üstekin’den acı haber geldi. 'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandıran Yeşilçam oyuncusu, 79 yaşında vefat etti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 15:57 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 16:51
Sevil Üstekin’den acı haber! Yeşilçam yıldızı 79 yaşında vefat etti!

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'Mahallenin Muhtarları' dizisinde 10 yıl süreyle "Müzevir Müzeyyen" karakterini canlandıran Yeşilçam oyuncusu Sevil Üstekin'den acı haber geldi.

Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. X hesabından paylaşım yapan Akay, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli oyuncumuz Sevil Üstekin'i kaybettik.

Kendisi ile Mahallenin Muhtarları dizisinde rol aldığımda tanışmıştım. Çok özel ve güzel günlerimiz oldu, beraber fasıllar yaptık. Nur içinde yatsın inşallah"

SEVİL ÜSTEKİN KİMDİR?
1 Aralık 1945 İstanbu'dal doğan Sevil Üstekin, Üsküdar Amerikan Kız Lisesinde okudu. Muhsin Ertuğrul'un başkanlığında özel bir tiyatro okulunda (LCC Language and Culture Center) 3 yıl eğitim gördü.

1969'da Sersem Kocanın Kurnaz Karısı oyunuyla profesyonel olan Üstakin, birçok tiyatroda performans sergiledi. Üstekin, kendisi gibi oyuncu olan İsmet Üstekin ile evlendi.

1976 yılından itibaren sinema filmlerinde rol alan oyuncu, Kapıcılar Kralı, Şaban Oğlu Şaban, İyi Aile Çocuğu, Garip ve Şalvar Davası gibi filmlerde boy gösterdi.

1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde Müzevir Müzeyyen karakterini canlandıran oyuncu, Koçum Benim, Erkeksen Seyret ve Memur Muzaffer gibi yapımlarda da oynadı.

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