PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Kızılcık Şerbeti'nin yeni kadrosu belli oldu; Başrol isimler değişecek! Pembe, Görkem, Giray...

Kızılcık Şerbeti, 66. bölümüyle sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti. Eylül ayında yeni sezona merhaba demeye hazırlanan dizi, geride akıllarda pek çok soru işareti bıraktı. Özellikle Görkem'in balkondan düştüğü sahne, herkesi şok etti. Bu düşüşün bir kaza mı yoksa arkasında başka bir şey mi var sorusu, yeni sezonun en büyük merak konusu oldu. Peki, yeni sezonda neler olacak? Hangi oyuncular diziye katılacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 17:04 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 17:04
Kızılcık Şerbeti’nin yeni kadrosu belli oldu; Başrol isimler değişecek! Pembe, Görkem, Giray...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezon finali büyük merakla beklenen Kızılcık Şerbeti, Eylül ayında ekranlara dönüyor. 13 Eylül veya 20 Eylül'de yayınlanması planlanan 3. sezonun ilk bölümü, 67. bölüm olarak izleyiciyle buluşacak. Ketche'nin yönettiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi, kaldığı yerden heyecanı doruklarda yaşatmaya devam edecek.

Görkem'in Düşüşü Aileyi Sarsacak!

Sezon finalinde yaşanan şok gelişmelerin ardından yeni sezon, bir aylık zaman atlamasıyla başlayacak. Balkondan düşen Görkem'le ilgili sır perdesi aralanacak ve bu durum aile içinde büyük depremlere yol açacak. Her bir karakterin hikayesi, seyirciye gerilim dolu anlar yaşatacak.

Yeni Sezonda Yeni Yüzler Ekrana Damga Vuracak

Kızılcık Şerbeti'nin 3. sezonunda kadroya dahil olan yeni isimler de dikkat çekiyor. Kıvılcım'ın (Evrim Alasya) hayatına giren Cemal karakterine Fırat Çelik hayat verirken, Şebnem Bozoklu ise Kıvılcım'ın teyzesinin İzmir'de yaşayan kızı Meryem rolüyle izleyici karşısına çıkacak.

Giray'ın üvey annesi Heves karakterini canlandıracak olan Şebnem Dönmez'in ise seyirciyi şaşırtan bir performans sergilemesi bekleniyor.

Sürpriz İsimler Geliyor

Yeni sezonda kadroya katılacak sürpriz isimler bununla da sınırlı değil! Servet Pandur ve Batuhan Yüzgüleç de Kızılcık Şerbeti'nin ilerleyen bölümlerinde yerlerini alacak. Oyuncuların canlandıracağı karakterler ve hikayeye dahil oluş biçimleri ise merakla bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti Sezon Finali: İfşalar, Kaos ve Şok Eden Düşüş!

Gizli aşklar, aile içi dramalar ve şok edici olaylarla dolu final bölümü, yeni sezon için akıllarda pek çok soru işareti bıraktı.

Bölüm, Görkem ve Ömer'in yasak ilişkisinin Nilay tarafından ifşasıyla başladı. Nilay'ın Pembe'ye yetiştirmesiyle olaylar çığ gibi büyüdü. Görkem'in tehditleri, Ünal ailesini derinden sarstı. Ömer'e ulaşamayan Görkem, olası bir suçlamadan kurtulmak için planını değiştirdi ve okları Ömer'e yöneltmeye karar verdi.

Bu sırada Nursema ve Rüzgar arasında yeni başlayan ilişki, yaşanan kaos nedeniyle sekteye uğradı. Rüzgar'ın evlenme teklifine cevap alamaması ve ani gidişi izleyicileri şaşırttı. Benzer bir durum Apo ve Alev cephesinde de yaşandı. Kaosun ortasında kalan Apo'dan yanıt alamayan Alev, Almanya'ya dönme kararı aldı.

Doğa ve Giray cephesinde ise işler farklı bir boyut kazanmış gibi görünüyordu. Romantik bir akşam yemeği yiyen ikilinin mutluluğu, Giray'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmasıyla gölgelendi. Doğa'nın arkasından iş çeviren Giray'ın gizemli üvey annesi de merak uyandırdı.

Final bölümünün en çarpıcı anları ise Nilay'ın bombayı patlatmasıyla yaşandı. Görkem ve Ömer'in öpüştüğü fotoğrafı herkese göstermesiyle ortalık karıştı. Kıvılcım'ın hayal kırıklığı, Pembe'nin öfkesi ve Fatih'in deliye dönmesi, izleyenleri ekranlara kilitledi. Aynı anda Apo'nun Alev ile ilişkisini öğrenen Pembe, şok üstüne şok yaşadı.

Tüm bu olaylar yaşanırken, Görkem'in balkondan düşmesi geceye damgasını vuran olay oldu. Fatih'in öfkeyle Görkem'in peşinden koşması, düşüş anına şahitlik etmesi ve "Ben yapmadım!" çığlıkları, izleyenleri şoke etti.

Kızılcık Şerbeti sezon finali, Görkem'i kimin ittiği, Fatih'in ne yapacağı, Giray ve Doğa ilişkisinin geleceği ve Kıvılcım'ın vereceği karar gibi pek çok soruyu cevapsız bıraktı. Yeni sezonda yaşanacaklar, şimdiden büyük bir merak konusu haline geldi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP medyasındaki tasfiyelerde Saraçhane eli! Mansur Yavaş’tan Gülbin Tosun’u ben kovdurmadım açıklaması | İmamoğlu’nun ’Özel’ bir hesabı var
Ahlaksızlığın bu kadarı... İşgalci İsraillilerden Batı Şeria’da Filistinlilere tecavüz tehdidi!
MHP lideri Devlet Bahçeli’den CHP’ye ’Malazgirt’ ve ’Büyük Taarruz’ tepkisi! Bizans’tan girdi DEM’den çıktı... Emelleri Haçlılarla aynı
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Pavel Durov’un jetindeki gizemli sarışın kimdi? Paylaşımları ortaya çıktı! Telegram CEO’sunun konum bilgilerini bilerek mi paylaştı?
Siyonist katliam şebekesi kana doymuyor! İsrail yine Nuseyrat’ı vurdu: Kan revan içinde kalan bebek ve çocuklar...
Fenerbahçe’den Süper Lig’in yıldızı için takas teklifi!
Yeşil Pasaportta kapsam genişliyor mu? Ticaret Bakanı Ömer Bolat noktayı koydu... Kimler alabiliyor?
İşte Vaniköy’deki talanın en net görüntüsü... Tutanak ortaya çıktı
Galatasaray’da bir takım yolcu! Tam 11 isme kapı göründü
İzmir’de baba dehşeti! Vesim Şimşek 4 çocuğundan 3’ünü öldürdü | Detaylar ortaya çıktı! Çocukları zeytinliğe götürüp...
Galatasaray’dan Fenerbahçe ve Beşiktaş’a dev çalım!
META Kurucusu Mark Zuckerberg’ten itiraf mektubu: Sansür için Biden yönetimi baskı yaptı
Beşşar Esad’dan Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil sözleri! İşte Şam’la yeni dönemin yol haritası
Türkiye eli kalbinde bekliyor... Narin Güran için aramalar 2 noktada yoğunlaştı | Annesinden yürek yakan sözler
SON DAKİKA