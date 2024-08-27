Kızılcık Şerbeti’nin yeni kadrosu belli oldu; Başrol isimler değişecek! Pembe, Görkem, Giray...

Yeni sezonda kadroya katılacak sürpriz isimler bununla da sınırlı değil! Servet Pandur ve Batuhan Yüzgüleç de Kızılcık Şerbeti'nin ilerleyen bölümlerinde yerlerini alacak. Oyuncuların canlandıracağı karakterler ve hikayeye dahil oluş biçimleri ise merakla bekleniyor.

Bölüm, Görkem ve Ömer'in yasak ilişkisinin Nilay tarafından ifşasıyla başladı. Nilay'ın Pembe'ye yetiştirmesiyle olaylar çığ gibi büyüdü. Görkem'in tehditleri, Ünal ailesini derinden sarstı. Ömer'e ulaşamayan Görkem, olası bir suçlamadan kurtulmak için planını değiştirdi ve okları Ömer'e yöneltmeye karar verdi.

Gizli aşklar, aile içi dramalar ve şok edici olaylarla dolu final bölümü, yeni sezon için akıllarda pek çok soru işareti bıraktı.

Kızılcık Şerbeti Sezon Finali: İfşalar, Kaos ve Şok Eden Düşüş!

Bu sırada Nursema ve Rüzgar arasında yeni başlayan ilişki, yaşanan kaos nedeniyle sekteye uğradı. Rüzgar'ın evlenme teklifine cevap alamaması ve ani gidişi izleyicileri şaşırttı. Benzer bir durum Apo ve Alev cephesinde de yaşandı. Kaosun ortasında kalan Apo'dan yanıt alamayan Alev, Almanya'ya dönme kararı aldı.

Doğa ve Giray cephesinde ise işler farklı bir boyut kazanmış gibi görünüyordu. Romantik bir akşam yemeği yiyen ikilinin mutluluğu, Giray'ın gerçek yüzünü ortaya çıkarmasıyla gölgelendi. Doğa'nın arkasından iş çeviren Giray'ın gizemli üvey annesi de merak uyandırdı.