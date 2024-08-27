Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in “anacık” diye seslendiği annesini görenin nutku tutuldu! Annesi değil ikizi sanki!

Liseden sonra oyuncu olmaya karar veren Erkek, 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi aldı.

2008 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri alan ünlü oyuncu, 2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yaptı ve sonrasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazandı.

Bu bölümden 2015'te mezun olan ünlü oyuncu, Amerikan Rüyası, Woyzeck, Üç Kuruşluk Opera, Tersine Dünya, Romeo & Juliet ve Şark Dişçisi gibi oyunlarda yer aldı.

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Erkek, Hakan: Muhafız, Hayat Sırları, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Güzel Günler gibi yapımlarda oynadı.