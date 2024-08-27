Güldür Güldür’ün Naime’si Ecem Erkek’in “anacık” diye seslendiği annesini görenin nutku tutuldu! Annesi değil ikizi sanki!

Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, Password yarışmasına katılmasının ardından gündem oldu.
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Ecem Erkek, Password yarışmasına katılmasının ardından gündem oldu.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Ecem Erkek kimdir? İşte tüm detaylar!
ECEM ERKEK KİMDİR?
24 Haziran 1989 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen ve aslen Sivaslı olan Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun oldu.
Liseden sonra oyuncu olmaya karar veren Erkek, 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvarında tiyatro eğitimi aldı.
2008 yılında ise Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda diksiyon eğitimi dersleri alan ünlü oyuncu, 2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yaptı ve sonrasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazandı.
Bu bölümden 2015'te mezun olan ünlü oyuncu, Amerikan Rüyası, Woyzeck, Üç Kuruşluk Opera, Tersine Dünya, Romeo & Juliet ve Şark Dişçisi gibi oyunlarda yer aldı.
Güldür Güldür Show'da canlandırdığı Naime karakteriyle hafızalara kazınan Erkek, Hakan: Muhafız, Hayat Sırları, Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?, Güzel Günler gibi yapımlarda oynadı.
Ayrıca Taksim Trio ile birlikte Bu Da Gelir Bu Da Geçer ve Nereden Bileceksiniz şarkılarını seslendiren Erkek, "Olmasa Metkubun" şarkısını, Ahmet Kural ile Müjdemi İsterim filmi için "Sigarası Yaldızlı" şarkısını ve son olarak da Cem Adrian ile birlikte "Kendine İyi Bak" şarkısı okudu.
ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!
Erkek'in kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu oldu. Erkek'in 2016-2020 yılları arasında Yüce Armağan Erkek ile evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ecem Erkek'in aynı üniversiteden mezun olduğu eski eşi Yüce Armağan Erkek ile Hayat Sırları dizisinde birlikte rol aldığı ortaya çıktı.
ANNESİNİN KOPYASI!
Öte yandan Ecem Erkek'in annesi ile yaptığı sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Anne-kızın benzerliği ise çok konuşuldu.
Ecem Erkek ve annesi için sosyal medyada "İkizi gibi", "Hık demiş burnundan düşmüş" gibi yorumlar yapıldı.