Aynı gün 2 ölüm! Dünya ünlü şarkıcı Mariah Carey’in annesi ve ablası hayatını kaybetti! Acı haberi böyle duyurdu

5 Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı Mariah Carey, annesi Patricia ve ablası Alison'ıaynı gün kaybetti.
5 Grammy Ödüllü ABD'li şarkıcı Mariah Carey, annesi Patricia ve ablası Alison'ıaynı gün kaybetti.
Hem annesi Patricia'nın hem de ablası Alison'ın aynı gün vefat ettiğini duyuran Carey, "Geçtiğimiz hafta sonu annemi kaybettim. Ne yazık ki trajik bir olay sonucu kız kardeşim de aynı gün hayatını kaybetti" dedi.
Ünlü şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Annem ölmeden önce son günlerini onunla geçirebildiğim için kendimi şanslı hissediyorum. Böyle bir dönemde herkesin sevgisi, desteği ve mahremiyetime gösterdikleri saygı için çok minnettarım"
Carey, 87 yaşındaki annesi Patricia ve 63 yaşındaki kız kardeşi Alison'ın ölüm nedenleri hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı.
PROFESYONEL REKABET VE KISKANÇLIK!
87 yaşında vefat eden opera sanatçısı Patricia'nın kızı olan Mariah Carey, tarihli otobiyografisinde, annesiyle aralarında profesyonel bir rekabet ve kıskançlık yaşandığını itiraf etmişti.
Ancak Carey, kitabın ithaf kısmında annesine olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti: "Her şeyin içinde, bence yapabileceğinin en iyisi yapmış olan annem Pat'e... Seni her zaman seveceğim"
Mariah Carey, (Mariah Carey'nin Anlamı) adlı otobiyografisinde ablası hakkında da pek olumlu açıklamalarda bulunmamıştı.
Ünlü şarkıcı, ablası Alison ve kardeşi Morgan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirttiği biyografisinde "Onlarla irtibatımın olmaması duygusal ve fiziksel olarak benim için daha güvenli" demişti.