Aynı gün 2 ölüm! Dünya ünlü şarkıcı Mariah Carey’in annesi ve ablası hayatını kaybetti! Acı haberi böyle duyurdu

Carey, 87 yaşındaki annesi Patricia ve 63 yaşındaki kız kardeşi Alison'ın ölüm nedenleri hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı.

PROFESYONEL REKABET VE KISKANÇLIK!

87 yaşında vefat eden opera sanatçısı Patricia'nın kızı olan Mariah Carey, tarihli otobiyografisinde, annesiyle aralarında profesyonel bir rekabet ve kıskançlık yaşandığını itiraf etmişti.

Ancak Carey, kitabın ithaf kısmında annesine olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti: "Her şeyin içinde, bence yapabileceğinin en iyisi yapmış olan annem Pat'e... Seni her zaman seveceğim"

Mariah Carey, (Mariah Carey'nin Anlamı) adlı otobiyografisinde ablası hakkında da pek olumlu açıklamalarda bulunmamıştı.

Ünlü şarkıcı, ablası Alison ve kardeşi Morgan hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını belirttiği biyografisinde "Onlarla irtibatımın olmaması duygusal ve fiziksel olarak benim için daha güvenli" demişti.