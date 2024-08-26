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Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

Şanı şöhreti bir anda kenara bırakıp Umuda Koşanlar Derneği ile binlerce insanın hayatına dokunmayı tercih eden Gamze Özçelik, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu. Uğur Pektaş'tan sonra Reshad Strik ile nikah masasına oturan Gamze Özçelik, ara ara eşiyle paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik'İn doğum gününe özel romantik fotoğraflarını 'Hatunum' diyerek paylaştı!

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 20:18 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 20:18
Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

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Uğur Pektaş'tan sonra Reshad Strik ile nikah masasına oturan Gamze Özçelik, ara ara eşiyle paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik'İn doğum gününe özel romantik fotoğraflarını 'Hatunum' diyerek paylaştı!

Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

Eski eşi Uğur Pektaş ile Arka Sokaklar dizisinde kariyerinin altın çağını yaşayan Gamze Özçelik bir anda şanı şöhreti geride bıraktı.

Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak insanların hayatlarına dokunmayı tercih eden Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından sık sık özel anlarını takipçileriyle paylaşıyor.

Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunan Gamze Özçelik'in sevenleri özel yaşamını da merak etmeye devam ediyor.

Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

Geçtiğimiz aylarda Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Gamze Özçelik, magazin manşetlerinde yer almıştı.

Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

Düğün sonrası Reshad Strik sosyal medya hesabından, şu ifadelere yer verdi: "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah.

Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

Gamze Özçelik seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah Cennet'te de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı..."

Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

Son olarak Reshad Strik biricik eşi Gamze Özçelik'in doğum gününü sosyal medya hesabından romantik sözlerle kutladı.

Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

İŞTE RESHAD STRIK'iN O PAYLAŞIMI

"ALHAMDULILLAH. DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN HATUNUM BENİM"

Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

Gamze Özçelik

Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

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