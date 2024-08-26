Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunan Gamze Özçelik'in sevenleri özel yaşamını da merak etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Gamze Özçelik, magazin manşetlerinde yer almıştı.

Düğün sonrası Reshad Strik sosyal medya hesabından, şu ifadelere yer verdi: "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah.

Gamze Özçelik seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah Cennet'te de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı..."