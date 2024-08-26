Reshad Strik Gamze Özçelik ile romantik fotoğrafını paylaştı! Eşinin doğum gününü bu sözlerle kutladı: Hatunum...

Uğur Pektaş'tan sonra Reshad Strik ile nikah masasına oturan Gamze Özçelik, ara ara eşiyle paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik'İn doğum gününe özel romantik fotoğraflarını 'Hatunum' diyerek paylaştı!
Uğur Pektaş'tan sonra Reshad Strik ile nikah masasına oturan Gamze Özçelik, ara ara eşiyle paylaşım yapmaya devam ediyor. Son olarak Reshad Strik, eşi Gamze Özçelik'İn doğum gününe özel romantik fotoğraflarını 'Hatunum' diyerek paylaştı!
Eski eşi Uğur Pektaş ile Arka Sokaklar dizisinde kariyerinin altın çağını yaşayan Gamze Özçelik bir anda şanı şöhreti geride bıraktı.
Umuda Koşanlar Derneği'ni kurarak insanların hayatlarına dokunmayı tercih eden Gamze Özçelik, sosyal medya hesabından sık sık özel anlarını takipçileriyle paylaşıyor.
Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunan Gamze Özçelik'in sevenleri özel yaşamını da merak etmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Reshad Strik ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturan Gamze Özçelik, magazin manşetlerinde yer almıştı.
Düğün sonrası Reshad Strik sosyal medya hesabından, şu ifadelere yer verdi: "İki yıldan fazla süren yalnızlığın ardından yeni bir başlangıç için Elhamdülillah.
Gamze Özçelik seni seviyorum ve inşallah ailemizle çok iyi anlaşacağımız bir hayatımız olacak. İnşallah Cennet'te de biz beraber olacağız. Şimdi birlikte umuda koşma zamanı..."
Son olarak Reshad Strik biricik eşi Gamze Özçelik'in doğum gününü sosyal medya hesabından romantik sözlerle kutladı.
İŞTE RESHAD STRIK'iN O PAYLAŞIMI
"ALHAMDULILLAH. DOĞUM GÜNÜN KUTLU OLSUN HATUNUM BENİM"
Gamze Özçelik