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Arka Sokaklar'da şah mat ettirecek veda; 14 yıl (5110 gün) sonra ayrılığı duyurdu!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar, 19. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, hayranlarını derinden üzecek bir gelişme yaşandı. Kulislerde haftalardır konuşulan ayrılık iddiaları ne yazık ki gerçeğe dönüştü. Sevilen karakterlerden biri, yeni sezonda Arka Sokaklar'a veda edecek. Öte yandan 1 yeni transfer haberi de geldi. İşte diziye dair yeni gelişmeler haberimizde...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 21:03 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 21:04
Arka Sokaklar’da şah mat ettirecek veda; 14 yıl 5110 gün sonra ayrılığı duyurdu!

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Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, 19. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanırken, hayranlarını heyecanlandıran haberler de gelmeye devam ediyor. Yeni sezonuyla ilgili sürpriz gelişmeler ve transfer haberleri, dizinin takipçilerini heyecanlandırıyor.

Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda izleyicileri, yeni görsel efektler, yeni kamera çekimleri ve bazı değişiklikler bekliyor. Uzun soluklu dizinin kadrosuna ise bomba bir isim dahil oldu.

Güçlü kadın rollerinin başarılı oyuncusu Ebru Cündübeyoğlu, Arka Sokaklar'da Emniyet Müdürü Candan Ceylanlı karakterine hayat verecek. Edinilen bilgilere göre Ceylanlı, ekibin korkulu rüyası olacak.

Ebru CündübeyoğluEbru Cündübeyoğlu

Öte yandan Arka Sokaklar için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son gelen bilgilere göre, dizinin sevilen karakterlerinden Engin Balkan komiseri de (İlker İnanoğlu) yeni sezonda geri dönüyor.

Tunç OğuzTunç Oğuz

Arka Sokaklar'da Kadro Dağılıyor! 14 Yıllık İsim de Ayrıldı

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yaprak dökümü yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona hazırlanan dizi, geçtiğimiz sezon sonunda 4 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. Gelen son haber ise hayranlarını derinden üzdü. Dizide 14 yıldır Arda karakterine hayat veren Tunç Oğuz da Arka Sokaklar'a veda ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Oğuz, 14 yıldır bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, tüm ekibe teşekkür etti ve yeni sezonda başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından yapımcı değişikliğine giden Arka Sokaklar'da belirsizlik hakim. Peş peşe gelen ayrılık haberleri ise dizinin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda hangi oyuncuların yer alacağı ve hikayenin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor. Hayranlar, yaşanan bu kayıpların ardından dizinin eski başarısını yakalayıp yakalayamayacağını merak ediyor.

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