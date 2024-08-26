Son gelen bilgilere göre, dizinin sevilen karakterlerinden Engin Balkan komiseri de (İlker İnanoğlu) yeni sezonda geri dönüyor.

Tunç Oğuz Arka Sokaklar'da Kadro Dağılıyor! 14 Yıllık İsim de Ayrıldı Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da yaprak dökümü yaşanmaya devam ediyor. Yeni sezona hazırlanan dizi, geçtiğimiz sezon sonunda 4 oyuncusuyla yollarını ayırmıştı. Gelen son haber ise hayranlarını derinden üzdü. Dizide 14 yıldır Arda karakterine hayat veren Tunç Oğuz da Arka Sokaklar'a veda ettiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Oğuz, 14 yıldır bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, tüm ekibe teşekkür etti ve yeni sezonda başarılar diledi.

Geçtiğimiz sezon Türker İnanoğlu'nun vefatının ardından yapımcı değişikliğine giden Arka Sokaklar'da belirsizlik hakim. Peş peşe gelen ayrılık haberleri ise dizinin geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Arka Sokaklar'ın yeni sezonunda hangi oyuncuların yer alacağı ve hikayenin nasıl devam edeceği merakla bekleniyor. Hayranlar, yaşanan bu kayıpların ardından dizinin eski başarısını yakalayıp yakalayamayacağını merak ediyor.