Kızılcık Şerbeti’nde liste değişti; Pembe’nin yerine o isim geçecek! Yaprak Dökümü’nden...

Cemre'nin gidişi zaman atlamasının habercisi mi? Daha önce de küçük Alya karakterinin yeni sezonda olmayacağı konuşulmuştu. Şimdi de Cemre karakterinin diziden ayrıldığı iddia ediliyor. Bu durum, Kızılcık Şerbeti 'nde yeni sezonla birlikte büyük bir zaman atlaması yaşanacağı ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Acaba yeni sezonda büyümüş bir Cemre ile mi karşılaşacağız? Doğa ile Fatih arasındaki mücadelede tarafını seçmiş, belki de annesine destek olan genç bir kız olacak. Tüm bu soruların cevabı yeni sezonla birlikte belli olacak.

Güler Ökten

Kızılcık Şerbeti'nde Anneanne Kasırgası Kapıda! Güler Ökten Dizide Mi?

Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle izleyicileri şoke ederken, 3. sezonla ilgili iddialar da şimdiden ortalığı karıştırmaya başladı! Doğa'nın laneti mi yoksa Nursema'nın bedduası mı bilinmez ama Ünallar'ın evi başlarına yıkılırken, Görkem'in camdan düşmesi herkesi dehşete düşürdü. Fakat asıl bomba şimdi patlıyor: Dedikodulara göre Görkem'in, Yaprak Dökümü'nün efsane ismi Güler Ökten'in canlandıracağı, dişli bir anneannesi diziye katılıyor!