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Kızılcık Şerbeti'nde liste değişti; Pembe'nin yerine o isim geçecek! Yaprak Dökümü'nden...

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimlerin paylaştığı dizi Kızılcık Şerbeti'nde zaman atlaması yaşanacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Henüz yapımcı şirket ve senaristlerden resmi bir açıklama gelmezken, diziseverler bu olasılığı heyecanla karşılıyor. Bazı sosyal medya kullanıcıları zaman atlamasının diziye yeni bir soluk getireceğini düşünürken, bazıları ise mevcut hikayenin akışını bozabileceği endişesini taşıyor. İşte yeni sezona dair merak edilenler...

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 15:42 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 15:44
Kızılcık Şerbeti’nde liste değişti; Pembe’nin yerine o isim geçecek! Yaprak Dökümü’nden...

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Ağustos sonunda çekimlerine başlanacak olan Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu merakla beklenirken, dizinin hayranlarını şaşkına çevirecek iddialar da ortaya atılmaya başladı.

Ayrılıkların gölgesindeki Kızılcık Şerbeti, yeni sezonda bambaşka bir hikaye mi anlatacak? Geçtiğimiz sezon finaliyle ekranlara veda eden diziden Çimen, Alev, Rüzgar ve Umut karakterlerini canlandıran oyuncuların ayrıldığı kesinleşmişti. Bu ayrılıkların ardından dizinin nasıl bir rota izleyeceği merak konusu olmuştu.

Ancak ortaya atılan son iddialar, Kızılcık Şerbeti'nde beklenenden çok daha büyük bir değişimin yaşanabileceğine işaret ediyor. X platformunda dolaşan söylentilere göre, Doğa ve Fatih'in sevimli kızları Cemre'yi canlandıran minik oyuncu da yeni sezonda dizide yer almayacak.

Cemre'nin gidişi zaman atlamasının habercisi mi? Daha önce de küçük Alya karakterinin yeni sezonda olmayacağı konuşulmuştu. Şimdi de Cemre karakterinin diziden ayrıldığı iddia ediliyor. Bu durum, Kızılcık Şerbeti'nde yeni sezonla birlikte büyük bir zaman atlaması yaşanacağı ihtimalini kuvvetlendiriyor.

Acaba yeni sezonda büyümüş bir Cemre ile mi karşılaşacağız? Doğa ile Fatih arasındaki mücadelede tarafını seçmiş, belki de annesine destek olan genç bir kız olacak. Tüm bu soruların cevabı yeni sezonla birlikte belli olacak.

Güler ÖktenGüler Ökten

Kızılcık Şerbeti'nde Anneanne Kasırgası Kapıda! Güler Ökten Dizide Mi?

Kızılcık Şerbeti, sezon finaliyle izleyicileri şoke ederken, 3. sezonla ilgili iddialar da şimdiden ortalığı karıştırmaya başladı! Doğa'nın laneti mi yoksa Nursema'nın bedduası mı bilinmez ama Ünallar'ın evi başlarına yıkılırken, Görkem'in camdan düşmesi herkesi dehşete düşürdü. Fakat asıl bomba şimdi patlıyor: Dedikodulara göre Görkem'in, Yaprak Dökümü'nün efsane ismi Güler Ökten'in canlandıracağı, dişli bir anneannesi diziye katılıyor!

Özge Özacar'ın diziden ayrılmayacağı haberleri, Görkem'in hayatta kalacağının sinyallerini verse de, yalanları ortaya çıkan genç kadını zor günler bekliyor. İşte bu noktada imdadına, onu Fatih'le barıştırmak ve geçmiş günahlarını aklamak için çabalayacak olan anneannesi yetişiyor.

Hatta öyle ki, anneannenin Ünallar'ın evine yerleşeceği ve Pembe Hanım ile kıyasıya bir mücadeleye gireceği konuşuluyor. Alev'in gitmesiyle rahat bir nefes alan Pembe Hanım'ı, Güler Ökten'in canlandıracağı karakterle başa çıkması pek kolay olmayacak gibi görünüyor.

Kızılcık Şerbeti yeni sezonda, anneannenin gelişiyle tam anlamıyla bir aile savaşına sahne olacak gibi. Bakalım Güler Ökten iddiaları doğru çıkacak mı, hep birlikte göreceğiz!

Kızılcık Şerbeti 3. Sezon Eylülde Geliyor!

Ekranların sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, merakla beklenen 3. sezonuyla eylül ayında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kızılcık Şerbeti 3. sezon için hazır mıyız?" sorusu yöneltildi.

Geçtiğimiz sezon finalinde tansiyon oldukça yüksekti. Nilay'ın öğrendiği gerçek, Pembe'nin dünyasını altüst etmişti. Görkem'in restleşmeye girmesiyle iyice çıkmaza giren olaylar, Pembe'yi derinden sarstı. Öte yandan Kıvılcım ve Ömer, Sönmez'e moral vermek için kolları sıvadı.

Aşk hayatlarında da hareketli anlar yaşayan karakterlerden Nursema, Rüzgar'ın jestine karşılık olarak onu tekne gezisine davet etti. Mutlu bir gün geçiren ikilinin ilişkisi, Rüzgar'ın evlilik teklifiyle yeni bir boyuta taşınacak mı? Doğa ve Giray cephesinde ise aşk rüzgarları esmeye devam ederken, Ömer ve Kıvılcım'ın Abdullah'larla olan akşam yemeği gerilimli anlara sahne oldu.

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