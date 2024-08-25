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Uraz Kaygılaroğlu yeni sezonda bakın hangi dizide! Sakla Beni'nin Mete'siydi... Duyan şaşkına dönüyor

Uraz Kaygılaroğlu, ekranlarda yeniden karşımıza çıkıyor! Sakla Beni dizisindeki Mete karakteriyle büyük beğeni toplayan Kaygılaroğlu, yeni sezonda izleyicilerle buluşacağı projede merak uyandırdı. Dizi dünyasının dikkat çeken isimlerinden biri olan Kaygılaroğlu, yeni rolüyle tüm dikkatleri üzerine çekecek.

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Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 23:46 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 23:48
Uraz Kaygılaroğlu yeni sezonda bakın hangi dizide! Sakla Beni’nin Mete’siydi... Duyan şaşkına dönüyor

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Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sezonda hangi dizide olacağı merak konusu oldu. Sakla Beni dizisindeki Mete karakteriyle hafızalara kazınan Kaygılaroğlu, yeni projesiyle ilgili ilk ipuçlarını verdi.

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNDE YER ALACAK

Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre "Taş Kağıt Makas", ikinci sezonunda da güçlü bir kadro ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Diziye, Türk televizyonunun başarılı isimlerinden Uraz Kaygılaroğlu'nun katılacağı haberi, hem dizinin hayranları hem de televizyon dünyası tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Asena Bülbüloğlu'nun yapımcılığını üstlendiği MF Yapım imzalı "Taş Kağıt Makas", ilk sezonunda elde ettiği başarıyı devam ettirerek yeni sezonda da iddialı bir yapım olarak öne çıkıyor. Dizi, sürükleyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor.

MAR ARAKTERİNİ OYNAYACAK

Yeni sezonda diziye katılacak olan Uraz Kaygılaroğlu, "Taş Kağıt Makas"ın önemli karakterlerinden biri olan Marko'yu canlandıracak. Kaygılaroğlu'nun, yeraltı dünyasının önemli isimlerinden biri olan Marko'yu canlandıracağı belirtiliyor. Bu karakter, dizinin dinamiklerine önemli katkılarda bulunacak ve izleyicilere sürprizlerle dolu anlar yaşatacak.

Kulislerden sızan bilgilere göre, Uraz Kaygılaroğlu, dizinin yeni sezonunda toplamda dört bölüm konuk olacak. Kaygılaroğlu'nun dizideki performansı ve karakteri, dizinin seyrini etkileyecek ve hikayeye yeni bir soluk getirecek.

"Taş Kağıt Makas"ın yeni sezonu, Uraz Kaygılaroğlu'nun katılımı ile daha da heyecanlı bir hale gelecek gibi görünüyor. İzleyiciler, dizinin yeni bölümlerini büyük bir merakla bekliyor.

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