Uraz Kaygılaroğlu yeni sezonda bakın hangi dizide! Sakla Beni’nin Mete’siydi... Duyan şaşkına dönüyor

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Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sezonda hangi dizide olacağı merak konusu oldu. Sakla Beni dizisindeki Mete karakteriyle hafızalara kazınan Kaygılaroğlu, yeni projesiyle ilgili ilk ipuçlarını verdi.

TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİNDE YER ALACAK Geçtiğimiz gün ortaya çıkan kulis bilgilerine göre "Taş Kağıt Makas", ikinci sezonunda da güçlü bir kadro ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Diziye, Türk televizyonunun başarılı isimlerinden Uraz Kaygılaroğlu'nun katılacağı haberi, hem dizinin hayranları hem de televizyon dünyası tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.