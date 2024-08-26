SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Ceyda Düvenci'nin sevgilisi Güçlü Mete'nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

Bülent Şakrak'tan sonra gönlünü Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi Güçlü Mete'ye kaptıran Ceyda Düvenci, aşkını dolu dolu yaşamaya devam ediyor. Son zamanlarda Güçlü Mete ile sık sık kameralara yakalanan Ceyda Düvenci'yi görenler 'aşk yaramış' yorumları yapıyor. Son olarak bir etkinliğe katılan çiftin arabası görenleri şoke etti. Güçlü Mete lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 21:55 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 21:55
Ceyda Düvenci’nin sevgilisi Güçlü Mete’nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşanmasının ardından aradığı aşkı Güçlü Mete'de buldu.

Ceyda Düvenci’nin sevgilisi Güçlü Mete’nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

Sosyal medyada birbirlerine kalpli yorumlar atan çift son dönemlerde sık sık el ele kamera karşısına çıkmaya başladı.

Ceyda Düvenci’nin sevgilisi Güçlü Mete’nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

Ceyda Düvenci'nin sosyal medya hesabında ise paylaştığı her fotoğrafın altına takipçilerinden 'Aşk yaradı' yorumları geldi.

Ceyda Düvenci’nin sevgilisi Güçlü Mete’nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

Son olarak Güçlü Mete ve sevgilisi Ceyda Düvenci bir etkinliğe katılmak üzere yola koyuldu.

Ceyda Düvenci’nin sevgilisi Güçlü Mete’nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

Karşısında magazin muhabirlerini gören Ceyda Düvenci gözlerine inanamadı.

Ceyda Düvenci’nin sevgilisi Güçlü Mete’nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

Ancak burada dikkat çeken bambaşka bir detay vardı.

Ceyda Düvenci’nin sevgilisi Güçlü Mete’nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

Ceyda Düvenci'nin sevgilisi Güçlü Mete'nin lüks otomobilindeki o detay herkesi şoke etti.

Ceyda Düvenci’nin sevgilisi Güçlü Mete’nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

GÖRENLER İNANAMADI

Güçlü Mete lüks otomobilinin farlarına kirpik taktırmış!

Ceyda Düvenci’nin sevgilisi Güçlü Mete’nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla o anlar büyük şaşkınlık yarattı

Ceyda Düvenci’nin sevgilisi Güçlü Mete’nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

CEYDA DÜVENCİ

Ceyda Düvenci’nin sevgilisi Güçlü Mete’nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB kontrolünde ihanet! Vaniköy’deki kaçak villa skandalında yeni perde: Ağaç katliamı Basit Onarım Belgesi üzerinden yapılmış
Harem-i Şerif’e ’siyonist’ baskın! İTamar Ben-Gvir’in Mescid-i Aksa’da sinagog hayali... Soykırım kabinesi birbirine düştü
KULİS | İmamoğlu’ndan Özel’i tasfiye operasyonu! Ekremci ekiple ’Genel Başkanlık’ mesaisi: Kılıçdaroğlu bu işin neresinde?
Tahribat yapıldı | Vaniköy’deki kaçak villa skandalında tutanaklar ortaya çıktı: Her detayı ayrı rezillik
Telegram’a Fransız sansürünün arka planı: Pavel Durov neden gözaltına alındı? Mossad’ın planı ve Gazze gerçeği... | Macron ilk kez konuştu
Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde skandal! Özel Kalem Müdürünün odasında ortalık karıştı: Allah’a peygambere küfür! Aşk ve para kavgası...
Okan Buruk’tan çifte sürpriz! İşte Galatasaray’ın Young Boys maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar’a veda... Fatih Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi
Fenerbahçe’de Ferdi Kadıoğlu sonrası 9 ayrılık daha!
Nükleerden bile tehlikeli! Henry Kissinger’ın Çinlilerle yaptığı ziyaretin perde arkasındaki konu: Yapay zeka! Kıyamet...
CANLI TAKİP | İsrail, Lübnan’ı vurdu! Hizbullah lideri Nasrallah canlı yayında duyurdu: Erbain Operasyonu başladı
Beşiktaş’a bir Benfica’lı daha! Rafa Silva’nın yanına gelecek
Skandal olay: Atilla Karaoğlan darp mı edildi? Yayıncı kuruluştan açıklama geldi
Mühür 1071 hedef 2071! Başkan Erdoğan’dan Malazgirt’te tarihi açıklamalar: Davamız Hakk’a yürüyüşümüz Türkiye Yüzyılı’na
SON DAKİKA