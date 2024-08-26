Ceyda Düvenci’nin sevgilisi Güçlü Mete’nin arabası şoke etti! Lüks otomobilinin farlarına öyle bir şey takmış ki...

Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşanmasının ardından aradığı aşkı Güçlü Mete'de buldu.
Güzel oyuncu Ceyda Düvenci, Bülent Şakrak'tan boşanmasının ardından aradığı aşkı Güçlü Mete'de buldu.
Sosyal medyada birbirlerine kalpli yorumlar atan çift son dönemlerde sık sık el ele kamera karşısına çıkmaya başladı.
Ceyda Düvenci'nin sosyal medya hesabında ise paylaştığı her fotoğrafın altına takipçilerinden 'Aşk yaradı' yorumları geldi.
Son olarak Güçlü Mete ve sevgilisi Ceyda Düvenci bir etkinliğe katılmak üzere yola koyuldu.
Karşısında magazin muhabirlerini gören Ceyda Düvenci gözlerine inanamadı.
Ancak burada dikkat çeken bambaşka bir detay vardı.
Ceyda Düvenci'nin sevgilisi Güçlü Mete'nin lüks otomobilindeki o detay herkesi şoke etti.
GÖRENLER İNANAMADI
Güçlü Mete lüks otomobilinin farlarına kirpik taktırmış!
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla o anlar büyük şaşkınlık yarattı
CEYDA DÜVENCİ