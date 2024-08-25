PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Fotohaberleri

Meğer Arabeskin efsane sesi Müslüm Gürses'i yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek adını çok az kişi biliyordu...

Arabeskin efsanevi ismi Müslüm Gürses, yıllarca sahnelerde devleşen sesiyle gönüllere taht kurdu, ancak gerçek adını çok az kişi biliyordu! "Baba" lakabıyla tanınan ve müziğiyle kitleleri peşinden sürükleyen Müslüm Gürses'in gerçek ismi meğer...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024, 22:38 Güncelleme 25 Ağustos 2024, 22:38
Meğer Arabeskin efsane sesi Müslüm Gürses’i yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek adını çok az kişi biliyordu... 1

Arabeskin efsanevi ismi Müslüm Gürses, yıllarca sahnelerde devleşen sesiyle gönüllere taht kurdu, ancak gerçek adını çok az kişi biliyordu! "Baba" lakabıyla tanınan ve müziğiyle kitleleri peşinden sürükleyen Müslüm Gürses'in gerçek ismi meğer...

Meğer Arabeskin efsane sesi Müslüm Gürses’i yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek adını çok az kişi biliyordu... 2

Arabesk müzik denilinde akıllara ilk sıralarda gelir usta sanatçı Müslüm Gürses.

Meğer Arabeskin efsane sesi Müslüm Gürses’i yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek adını çok az kişi biliyordu... 3

Seni Yazdım, Unutamadım, Yıllar Utansın, Sevda Yüklü Kervanlar gibi eserleriyle dinleyenleri etkisi altında bırakan Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde aramızdan ayrıldı.

SON DAKİKA