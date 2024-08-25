Meğer Arabeskin efsane sesi Müslüm Gürses'i yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek adını çok az kişi biliyordu...

Arabeskin efsanevi ismi Müslüm Gürses, yıllarca sahnelerde devleşen sesiyle gönüllere taht kurdu, ancak gerçek adını çok az kişi biliyordu! "Baba" lakabıyla tanınan ve müziğiyle kitleleri peşinden sürükleyen Müslüm Gürses'in gerçek ismi meğer...