Meğer Arabeskin efsane sesi Müslüm Gürses'i yıllarca sahne adıyla tanımışız! Gerçek adını çok az kişi biliyordu...

Arabeskin efsanevi ismi Müslüm Gürses, yıllarca sahnelerde devleşen sesiyle gönüllere taht kurdu, ancak gerçek adını çok az kişi biliyordu! "Baba" lakabıyla tanınan ve müziğiyle kitleleri peşinden sürükleyen Müslüm Gürses'in gerçek ismi meğer...
Arabeskin efsanevi ismi Müslüm Gürses, yıllarca sahnelerde devleşen sesiyle gönüllere taht kurdu, ancak gerçek adını çok az kişi biliyordu! "Baba" lakabıyla tanınan ve müziğiyle kitleleri peşinden sürükleyen Müslüm Gürses'in gerçek ismi meğer...
Arabesk müzik denilinde akıllara ilk sıralarda gelir usta sanatçı Müslüm Gürses.
Seni Yazdım, Unutamadım, Yıllar Utansın, Sevda Yüklü Kervanlar gibi eserleriyle dinleyenleri etkisi altında bırakan Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 tarihinde aramızdan ayrıldı.