Yeşilçam klasiği Atla Gel Şaban'da Kemal Sunal'ın Zehra'sıydı! Nevra Serezli'nin son haline bir de şimdi bakın

Yeşilçam'ın unutulmaz klasiği Atla Gel Şaban filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Şaban ile başrolü paylaşan Zehra'ya hayat veren usta oyuncu Nevra Serezli, yıllar sonra yine gündemde! 1984 yapımı bu komedi filminde, izleyenleri başarılı oyunculuğuyla büyüleyen Zehra karakteriyle hafızalara kazınan Nevra Serezli'nin, şimdiki hali görenleri hem şaşırtıyor hem de hayran bırakıyor.