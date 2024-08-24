9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasıyla ekranlarda yer alan İtalyan şef Danilo Zanna'nın hayatı merak edildi.
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasıyla ekranlarda yer alan İtalyan şef Danilo Zanna'nın hayatı merak edildi.
İtalyan şefin özellikle Türkiye'de kalma serüveni merak konusu oldu.
İŞTE TANIŞMA HİKAYELERİ!
Oğlunun annesine aşık olup Türkiye'de kalmaya karar veren Zanna, evli olduğu dönemde verdiği bir röportajda o süreci şöyle anlatmıştı:
"Türkiye'ye arkadaşım çağırmıştı. Son gecemde beni Asmalımescit'te fasıla götürdü.
Bağırarak şarkılar söylüyorduk, "Ah İstanbul, İstanbul..." O sırada masaya bir kız arkadaşı geldi. Eveeet.
Gördüğüm an ne güzel bir kız dedim. Gözleri, saçları, davranışları... İtalyan'ım zaten, bizi bilirsin, hemen atladım.
Eşim Giresunlu, o zamanlar anlamını bilmiyordum ama şimdi şöyle tarif edebilirim, "Tam fındık gibiydi". Beni çok etkiledi. Fasıldan bir arkadaşımızın evinde eğlenmeye devam ettik.
Sabaha karşı otelime gitmek için evden çıktım. Baktım param yok. Bankamatik buldum. Kartı koydum, yuttu. Param olmadığı için, arkadaşımın evine geri döndüm.
İşte, Tuğçe bana orada yardım etti. Başka bir sorun olursa diye telefon numarasını da verdi. Öyle bağlantı kurmuş olduk.
1.5 sene uzaktan sevgili olduk. Birkaç kere ben Türkiye'ye geldim, bazen de o yanıma geldi. O zamanlar, "Evleneceğiz, bir çocuğumuz ve bir köpeğimiz olacak" demiştim. Sözümü tuttum. Eyfel Kulesi'nde evlilik teklifi"
PARİS'TE EVLİLİK TEKLİFİ
Zanna, "Evlenmeye nasıl karar nasıl verdiniz?" sorusuna da şöyle karşılık vermişti:
"İş için Güney Afrika'ya gittim.
Mesafe artınca Tuğçe'nin morali bozuldu tabii. Ciddi olmadığımı düşündü. Paris'te buluşmayı teklif ettim.
Eyfel Kulesi'nin üst katındaki restoranı kapatıp orada evlenme teklif ettim. Beş ay sonra İtalya'da, ardından Türkiye'de evlendik.
"KINA GECESİ DE YAPTIK, HAMAMA DA GİTTİK"
Kına gecesi de yaptım, hamama da gittik. Annem-babam kız isteme için Türkiye'ye geldi. Babamın eline bir kâğıt verip "Bunu ezberlenmen lazım" dedim. Ardından tuzlu kahvemi içtim.
Bu arada Çin'de bir otelde iş bulmuştum. Oraya taşınacaktık. Tam gideceğiz, eşim hamile kaldı. 'Çin'de hayat zor olur' diyerek Türkiye'de kalmaya karar verdik"
Ünlü şefin 9 yıl evli kaldığı eşi de merak konusu oldu. Tuğçe Demirbilek'i görenler şarkıcı Ebru Gündeş'e benzetti.
Bir sosyal medya kullanıcısı "Ebru Gündeş sandım" derken bir başkası "Naif ve güzel kadın" yorumunda bulundu.
İşte Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek...
Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek
Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu
Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek
Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek