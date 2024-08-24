9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Bağırarak şarkılar söylüyorduk, "Ah İstanbul, İstanbul..." O sırada masaya bir kız arkadaşı geldi. Eveeet.

Gördüğüm an ne güzel bir kız dedim. Gözleri, saçları, davranışları... İtalyan'ım zaten, bizi bilirsin, hemen atladım.

Eşim Giresunlu, o zamanlar anlamını bilmiyordum ama şimdi şöyle tarif edebilirim, "Tam fındık gibiydi". Beni çok etkiledi. Fasıldan bir arkadaşımızın evinde eğlenmeye devam ettik.

Sabaha karşı otelime gitmek için evden çıktım. Baktım param yok. Bankamatik buldum. Kartı koydum, yuttu. Param olmadığı için, arkadaşımın evine geri döndüm.