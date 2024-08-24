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9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri görevini üstlendiği MasterChef'le televizyon ekranlarında yer alan Danilo Zanna'nın Türkiye'de kalma serüveni merak konusu oldu. Giresunlu Tuğçe Demirbilek'i görüp aşık olduktan sonra Türkiye'de kalmaya karar veren Zanna'nın eski eşi ve tanışma hikayeleri ise dikkat çekti. Ünlü şefin 9 yıl aynı yastığa baş koyduğu Tuğçe Demirbilek, son haliyle şarkıcı Ebru Gündeş'e benzetildi. İşte Danilo Zanna'nın eski eşi ve tanışma hikayeleri...

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 17:02 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 20:38
9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

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Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile üstlendiği MasterChef Türkiye yarışmasıyla ekranlarda yer alan İtalyan şef Danilo Zanna'nın hayatı merak edildi.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

İtalyan şefin özellikle Türkiye'de kalma serüveni merak konusu oldu.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

İŞTE TANIŞMA HİKAYELERİ!

Oğlunun annesine aşık olup Türkiye'de kalmaya karar veren Zanna, evli olduğu dönemde verdiği bir röportajda o süreci şöyle anlatmıştı:

"Türkiye'ye arkadaşım çağırmıştı. Son gecemde beni Asmalımescit'te fasıla götürdü.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Bağırarak şarkılar söylüyorduk, "Ah İstanbul, İstanbul..." O sırada masaya bir kız arkadaşı geldi. Eveeet.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Gördüğüm an ne güzel bir kız dedim. Gözleri, saçları, davranışları... İtalyan'ım zaten, bizi bilirsin, hemen atladım.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Eşim Giresunlu, o zamanlar anlamını bilmiyordum ama şimdi şöyle tarif edebilirim, "Tam fındık gibiydi". Beni çok etkiledi. Fasıldan bir arkadaşımızın evinde eğlenmeye devam ettik.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Sabaha karşı otelime gitmek için evden çıktım. Baktım param yok. Bankamatik buldum. Kartı koydum, yuttu. Param olmadığı için, arkadaşımın evine geri döndüm.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

İşte, Tuğçe bana orada yardım etti. Başka bir sorun olursa diye telefon numarasını da verdi. Öyle bağlantı kurmuş olduk.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

1.5 sene uzaktan sevgili olduk. Birkaç kere ben Türkiye'ye geldim, bazen de o yanıma geldi. O zamanlar, "Evleneceğiz, bir çocuğumuz ve bir köpeğimiz olacak" demiştim. Sözümü tuttum. Eyfel Kulesi'nde evlilik teklifi"

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

PARİS'TE EVLİLİK TEKLİFİ

Zanna, "Evlenmeye nasıl karar nasıl verdiniz?" sorusuna da şöyle karşılık vermişti:

"İş için Güney Afrika'ya gittim.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Mesafe artınca Tuğçe'nin morali bozuldu tabii. Ciddi olmadığımı düşündü. Paris'te buluşmayı teklif ettim.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Eyfel Kulesi'nin üst katındaki restoranı kapatıp orada evlenme teklif ettim. Beş ay sonra İtalya'da, ardından Türkiye'de evlendik.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

"KINA GECESİ DE YAPTIK, HAMAMA DA GİTTİK"

Kına gecesi de yaptım, hamama da gittik. Annem-babam kız isteme için Türkiye'ye geldi. Babamın eline bir kâğıt verip "Bunu ezberlenmen lazım" dedim. Ardından tuzlu kahvemi içtim.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Bu arada Çin'de bir otelde iş bulmuştum. Oraya taşınacaktık. Tam gideceğiz, eşim hamile kaldı. 'Çin'de hayat zor olur' diyerek Türkiye'de kalmaya karar verdik"

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Ünlü şefin 9 yıl evli kaldığı eşi de merak konusu oldu. Tuğçe Demirbilek'i görenler şarkıcı Ebru Gündeş'e benzetti.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Bir sosyal medya kullanıcısı "Ebru Gündeş sandım" derken bir başkası "Naif ve güzel kadın" yorumunda bulundu.

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

İşte Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek...

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek ve oğlu

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

Danilo Zanna'nın eski eşi Tuğçe Demirbilek

9 yıllık evlilik! Danilo Zanna’nın Giresunlu eski eşi Tuğçe Demirbilek’i gören Ebru Gündeş’e benzetti! Tanışma hikayeleri dikkat çekti

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