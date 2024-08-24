Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’dan anne-oğul paylaşımı! Minik oğlu aynı babası! “Hangi ara bu kadar büyüdü”

Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür'de canlandırdığı Meltem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Meltem Yılmazkaya, Güldür Güldür'de canlandırdığı Meltem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Oyunculuk performansıyla dikkat çeken Yılmazkayai geçen yıl müzisyen sevgilisi Kadir Doğan ile dünyaevine girdi.
Ünlü çiftin bu evlilikten Toprak adını verdikleri bir oğulları oldu. Bir erkek bebek dünyaya getiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından çocuğunun elini paylaşarak "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" notunu düştü.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü oyuncu, Instagram paylaşımlarında sık sık oğlu Toprak'a yer verdi.
O paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Yılmazkaya, anne-oğul pozunu Instagram hesabında esprili bir notla yayınladı.
Ünlü oyuncu paylaşımına "Yok ya zımba gibiyim ne yorgunluğu... Sezonda 'Yoruldum' diyenin dili tutulsun, prova istiyorum" notunu düştü.
Kısa sürede gündem olan paylaşımda minik Toprak ilgi odağı oldu.
Yılmazkaya'nın oğlu Toprak'ı görenler ise şaşıp kaldı. Toprak için "Aynı babası", "Hangi ara bu kadar büyüdü" yorumları yapıldı.