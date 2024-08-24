Güldür Güldür’ün Mehtap’ı Meltem Yılmazkaya’dan anne-oğul paylaşımı! Minik oğlu aynı babası! “Hangi ara bu kadar büyüdü”

Ünlü çiftin bu evlilikten Toprak adını verdikleri bir oğulları oldu. Bir erkek bebek dünyaya getiren başarılı oyuncu, Instagram hesabından çocuğunun elini paylaşarak "Herkese tek tek dönemiyoruz dostlar... Malum zamanlar. Her şey yolunda şükür" notunu düştü.