Gönül Dağı’nın yeni isimlerine selam verin! Ayrılan oyuncuların yerine yenilerini getirdiler

Uzun süren görüşmelerin ardından başarılı oyuncu, yapımcı Köprü Film ile anlaşmaya vardı. Berk Atan, yeni sezonda da Gönül Dağı kadrosunda yer almaya devam edecek ve Taner karakteriyle hikâyeyi sürüklemeye devam edecek.

ZAHİDE'NİN ÇOCUKLARI BÜYÜYOR Yeni sezonda Gönül Dağı dizisine yeni bir boyut katacak önemli bir gelişme de Zahide'nin çocuklarıyla ilgili. Zahide'nin büyük kızı Sedef ve oğlu İsmet'in gençlik halleri ayrıca minik Ayşe'nin büyümüş hali bu sezonda izleyici karşısına çıkacak. Bu değişiklik yeni sezonun sürprizleri arasında yer alacak.

YENİ KARAKTERLERE HAYAT VERECEK İSİMLER Yeni sezonla birlikte diziye katılacak olan Kiraz ve Sefer karakterlerinin yanı sıra, Zahide'nin çocuklarını canlandıracak oyuncular da belirlendi. Beril Karademir, Ali Toptaş ve diğer isimler, yeni karakterlere hayat vererek diziye taze bir enerji katacak. Bu yeni oyuncuların performansları, izleyicilerin büyük bir merakla beklediği gelişmeler arasında.

Gönül Dağı dizisinin beşinci sezonu, Eskişehir'de gerçekleştirilecek çekimlerle izleyicilere sunulacak. Yeni sezonun dizinin sadık izleyicilerini nasıl etkileyeceği ise büyük bir merak konusu.