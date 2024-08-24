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Bahar dizisi 2. sezon öncesi fitili ateşledi! İpler asıl şimdi kopacak

Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisi yeni sezon öncesinde kadrosuna üç yeni oyuncu ekledi. Yeni oyuncuların kimliği ve dizideki rolleri hakkkında detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı. Yeni sezonun bu oyuncularla birlikte nasıl bir gelişim göstereceği ve karakterlerin diziye nasıl bir katkı sağlayacağı merak ediliyor. İzleyiciler yeni sezonu ve ekibe katılan bu isimleri sabırsızlıkla bekliyor.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 13:34 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 13:38
Bahar dizisi 2. sezon öncesi fitili ateşledi! İpler asıl şimdi kopacak

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Bahar dizisi yeni sezonuna heyecan verici bir yeniliklerle başlamaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi üç yeni oyuncu kadroya dahil oldu. İzleyiciler yeni sezonun bu taze isimlerle nasıl şekilleneceğini dört gözle bekliyor.

3 İSİM GELİYOR

Bahar dizisi yeni sezonuna iddialı bir kadro değişikliğiyle merhaba diyecek.

HASTANEDE SÜRPRİZ İSİM

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğinde ekranlara gelecek olan yeni sezonda, Bahar dizisinin hastane temalı dünyasında önemli değişiklikler yaşanacak.

Dizide, Süreyya'nın sağ kolu olan Ergün karakteri Eylem olarak yenilenecek ve bu rolü Elçin Afacan üstlenecek. Eylem, sadece Süreyya'nın sağ kolu olmakla kalmayacak, aynı zamanda hastanede bir muhbir rolü de üstlenecek.

Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Evren'in en yakın arkadaşının oğlu Cem rolü, genç yetenek Doğan Can Sarıkaya'ya emanet edildi. Cem, Evren'in geçmişine dair önemli sırları barındıran bir karakter olarak diziye katkıda bulunacak.

Usta oyuncu Nizam Namidar ise, Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur'un babası Habip rolünde seyirci karşısına çıkacak.

Habip, Hatice Aslan'ın canlandırdığı Nevra Yavuzoğlu'nun ikinci baharını yaşamasında önemli bir rol oynayacak. Adanalı zengin işadamı Habip karakteri diziye yeni bir renk katacak.

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