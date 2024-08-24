Bahar dizisi 2. sezon öncesi fitili ateşledi! İpler asıl şimdi kopacak

Dizide, Süreyya'nın sağ kolu olan Ergün karakteri Eylem olarak yenilenecek ve bu rolü Elçin Afacan üstlenecek. Eylem, sadece Süreyya'nın sağ kolu olmakla kalmayacak, aynı zamanda hastanede bir muhbir rolü de üstlenecek.