Bahar dizisi 2. sezon öncesi fitili ateşledi! İpler asıl şimdi kopacak

Bahar dizisi yeni sezonuna heyecan verici bir yeniliklerle başlamaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi üç yeni oyuncu kadroya dahil oldu. İzleyiciler yeni sezonun bu taze isimlerle nasıl şekilleneceğini dört gözle bekliyor.
Bahar dizisi yeni sezonuna heyecan verici bir yeniliklerle başlamaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi üç yeni oyuncu kadroya dahil oldu. İzleyiciler yeni sezonun bu taze isimlerle nasıl şekilleneceğini dört gözle bekliyor.
3 İSİM GELİYOR
Bahar dizisi yeni sezonuna iddialı bir kadro değişikliğiyle merhaba diyecek.
HASTANEDE SÜRPRİZ İSİM
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğinde ekranlara gelecek olan yeni sezonda, Bahar dizisinin hastane temalı dünyasında önemli değişiklikler yaşanacak.
Dizide, Süreyya'nın sağ kolu olan Ergün karakteri Eylem olarak yenilenecek ve bu rolü Elçin Afacan üstlenecek. Eylem, sadece Süreyya'nın sağ kolu olmakla kalmayacak, aynı zamanda hastanede bir muhbir rolü de üstlenecek.
Buğra Gülsoy'un canlandırdığı Evren'in en yakın arkadaşının oğlu Cem rolü, genç yetenek Doğan Can Sarıkaya'ya emanet edildi. Cem, Evren'in geçmişine dair önemli sırları barındıran bir karakter olarak diziye katkıda bulunacak.
Usta oyuncu Nizam Namidar ise, Devrim Kabacaoğlu'nun canlandırdığı Uğur'un babası Habip rolünde seyirci karşısına çıkacak.
Habip, Hatice Aslan'ın canlandırdığı Nevra Yavuzoğlu'nun ikinci baharını yaşamasında önemli bir rol oynayacak. Adanalı zengin işadamı Habip karakteri diziye yeni bir renk katacak.