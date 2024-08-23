2000’lerde fırtınalar estiriyordu! Petek Dinçöz bir değişti pir değişti! Son halini gören Dilan Polat sandı: “Hiç kendine benzemiyor artık”

Bende Kaldı, Kısmetsizim, Foolish Casonova, Okşa, Sandım Ki ve daha nicesiyle 2000'li yıllara damga vuran Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih etti.
Bende Kaldı, Kısmetsizim, Foolish Casonova, Okşa, Sandım Ki ve daha nicesiyle 2000'li yıllara damga vuran Petek Dinçöz, Serkan Kodaloğlu ile evlendikten sonra magazin dünyasından uzak bir yaşam tercih etti.
Oğlunun babası Kodaloğlu ile 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşanan Dinçöz, sahnelere geri döndü.
Şimdilerde Nida Büyükbayrakdar ile mutlu bir evlilik sürdüren şarkıcı, kariyeri ve özel hayatı kadar yıllar içinde geçirdiği estetik operasyonlarıyla da çok konuşuldu.
Estetikle bambaşka biri olan Petek Dinçöz, son olarak yeni imajıyla gündeme geldi.
Saçlarını siyaha boyatan ünlü şarkıcının son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Dinçöz'ün siyah saçlarıyla verdiği pozlar, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak yüzlerce yorum aldı.
"KENDİNE BENZEMİYOR"
Sosyal medya kullanıcıları, Petek Dinçöz'ü Dilan Polat'a benzetti. Dinçöz için "Dilan Polat zannedenler", "Hiç kendine benzemiyor artık yazık" yorumlarında bulundu.
İşte Petek Dinçöz'ün son hali...