Doğum için gün sayıyorlardı | Hailey Bieber ile Justin Bieber’dan sevindiren haber! Oğullarını kucaklarına aldılar! Bakın ne isim verdiler...

Çift, bebeklerinin cinsiyetini ise hamilelik süreci boyunca sır gibi sakladı.

Bebeğinin doğumundan önce bir röportaj veren Hailey Bieber; "Hamileliğin başlangıcı benim için çok duygusaldı. 'Bu insanı çok seviyorum. İşe başka birini nasıl dâhil edebilirim?' diye düşünüyordum. Justin ve benim, sadece ikimizin olduğu bu günlerin tadını çıkarmaya çalışıyorum" demişti.