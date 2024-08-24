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Doğum için gün sayıyorlardı | Hailey Bieber ile Justin Bieber'dan sevindiren haber! Oğullarını kucaklarına aldılar! Bakın ne isim verdiler...

Basında bir dönem sık sık boşanacaklarına yönelik iddialar yer alan model Hailey Bieber ve ünlü pop yıldız Justin Bieber'dan güzel haber geldi. Çift, cuma günü ilk bebeklerini kucaklarına aldıklarını duyurdular.

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Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024, 07:43 Güncelleme 24 Ağustos 2024, 08:00
Doğum için gün sayıyorlardı | Hailey Bieber ile Justin Bieber’dan sevindiren haber! Oğullarını kucaklarına aldılar! Bakın ne isim verdiler...

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2018 yılında nikah masasına otura şarkıcı Justin Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, mayıs ayında bebek beklediklerini duyurmuştu.

İlk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşayan ünlü çift, süreç boyunca sık sık fotoğraf paylaşmayı ihmal etmediler.

Çift, bebeklerinin cinsiyetini ise hamilelik süreci boyunca sır gibi sakladı.

Bebeğinin doğumundan önce bir röportaj veren Hailey Bieber; "Hamileliğin başlangıcı benim için çok duygusaldı. 'Bu insanı çok seviyorum. İşe başka birini nasıl dâhil edebilirim?' diye düşünüyordum. Justin ve benim, sadece ikimizin olduğu bu günlerin tadını çıkarmaya çalışıyorum" demişti.

Haklarında çıkan boşanacaklarına yönelik iddialara da tepki gösteren güzel model, "İnsanlar ilk günden beri Justin ile ilişkim hakkında kendimi çok kötü hissettirdi. Sanki insanlar mutlu olduğumuza inanmak istemiyorlar" diye konuşmuştu.

Ünlü iki isimden bugün güzel bir haber geldi. Çift, cuma günü ilk bebeklerini kucaklarına aldıklarını duyurdular.

Ünlü pop yıldız Justin Bieber, yeni doğan oğullarının sevimli minik ayağının fotoğrafını paylaştı.

Justin, yaptığı paylaşımda oğullarının adının Jack Blues Bieber olduğunu da duyurdu.

Hailey de Justin'in paylaşımından kısa bir süre sonra fotoğrafı Instagram hikayesinde yeniden paylaştı. Fotoğrafa bir oyuncak ayı emojisi ve mavi bir kalp ekleyerek, 'Jack Blues' yazdı.

Çiftin bebeklerine Justin'in babası Jeremy Bieber'ın ikinci adı olması nedeniyle 'Jack' isminin verdikleri düşünülüyor.

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