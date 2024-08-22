3 yıl evli kalmışlar! Ah Leyla Vah Kerem’in yıldızı Sinan Çalışkanoğlu’nun eski eşi Yalan dizisinin yıldızı çıktı! Meğer kendisinden de ünlü...

Selena dizisindeki Hades karakteriyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, Ah Leyla Vah Kerem filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Selena dizisindeki Hades karakteriyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu, Ah Leyla Vah Kerem filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.
Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Sinan Çalışkanoğlu kimdir?
SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?
26 Ocak 1978 tarihinde dünyaya gelen Sinan Çalışkanoğlu, Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Merkezinde pandomim ve oyunculuk dersleri alan oyuncu, birçok tiyatro oyununda, dizide, sinema filminde ve reklamda rol aldı.
2006-2009 yılları arasında atv'de yayımlanmış olan ve başrolünde Sinem Kobal'ın yer aldığı Selena adlı dizide canlandırdığı Hades karakteriyle hafızalara kazındı.
Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Volkan Şahin karakterini canlandıran Çalışkanoğlu, Şanslı Masa adlı programın Orçun Kaptan ile birlikte moderatörlüğünü yaptı.
İşler Güçler, Başım Belada, Yahşi Cazibe gibi birçok yapımda rol alan oyuncunun özel hayatı da merak edildi.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapanlar, Sinan Çalışkanoğlu'nun eski eşinin kim olduğunu öğrenince şaşıp kaldı.
Oyuncunun bir dönem Yalan dizisinin yıldız oyuncusuyla evli olduğu ortaya çıktı.