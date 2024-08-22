3 yıl evli kalmışlar! Ah Leyla Vah Kerem’in yıldızı Sinan Çalışkanoğlu’nun eski eşi Yalan dizisinin yıldızı çıktı! Meğer kendisinden de ünlü...

Selena dizisindeki Hades karakteriyle hafızalara kazınan Sinan Çalışkanoğlu , Ah Leyla Vah Kerem filminin televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine gündem oldu.

Bunun üzerine ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Sinan Çalışkanoğlu kimdir?

SİNAN ÇALIŞKANOĞLU KİMDİR?

26 Ocak 1978 tarihinde dünyaya gelen Sinan Çalışkanoğlu, Akademi İstanbul Tiyatro bölümünü bitirdi. Pera Güzel Sanatlar Merkezinde pandomim ve oyunculuk dersleri alan oyuncu, birçok tiyatro oyununda, dizide, sinema filminde ve reklamda rol aldı.