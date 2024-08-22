3 yıllık aşk bitti! Bilge Öztürk 22 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede Erkaya ile ayrıldı!

Tarkan ile yaşadığı aşkla popüler hale gelen avukat Bilge Öztürk, üç yıl önce kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.
Tarkan ile yaşadığı aşkla popüler hale gelen avukat Bilge Öztürk, üç yıl önce kendisinden 22 yaş küçük Daren Gerede Erkaya ile yeni bir ilişkiye yelken açtı.
Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşayan Öztürk, küçük sevgilisiyle sık sık gündem oldu.
"EVLİLİĞE KARŞIYIZ"
Öztürk, geçen aylarda özellikle evlilik ile ilgili söyledikleriyle çok konuşuldu. Evlilik soruları üzerine Bilge Öztürk, "Evlilik ve çocuk yapmaya karşı biriyim. Evlilik yapmayı düşünen biri olsaydım bu zaman kadar nikâh masasına oturmuştum. Kız kardeşlerimle evliliğe karşıyız" ifadelerini kullandı.
Daren Gerede Erkaya'nın annesi fotoğrafçı Bennu Gerede'nin Öztürk hakkında söyledikleri de uzun süre magazin gündeminde yer aldı.
Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." demişti.
Aralarındaki yaş farkı ve sosyal medyadaki romantik pozlarıyla çok konuşulan Bilge Öztürk ile Daren Gerede Erkaya cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.
Posta'da yer alan bilgilere göre ikili ayrılık kararı aldı. Bilge Öztürk sosyal medyasında genç aşkıyla olan pozlarını da kaldırdı.