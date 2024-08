5 yıl evli kalmışlardı! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları 18 yaşına bastı! Son hali şaşırttı! İlk yorum Hülya Avşar’dan...

"SENİNLE GURUR DUYMAKTAN ASLA VAZGEÇMEDİM"

Oğlu Kaya'nın son halini sosyal medya hesabında yayınlayan Feraye Tanyolaç, şu ifadeleri kullandı:

"Altın yürekli oğlum iyi ki'm, canım bugün 18 oldun ayrıca üniversiteli oldun. Seninle gurur duymaktan asla vazgeçmedim. Hayat sana tüm güzellikleri sevgiyi, huzuru ve başarıyı getirsin karşına her zaman iyi insanlar çıkarsın. Hayatta karşılaşacağın her zorlukta senin cesaretine, kalbindeki sevgiye ve aklına güveniyorum. Her anını dolu dolu yaşa, hatalar yapmaktan korkma çünkü onlar seni daha güçlü ve bilge yapacak unutma. Seni koşulsuzca seven bir annen var. Doğum günün kutlu olsun canım oğlum"