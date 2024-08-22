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5 yıl evli kalmışlardı! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları 18 yaşına bastı! Son hali şaşırttı! İlk yorum Hülya Avşar’dan...

Hülya Avşar ile 1997-2005 yılları arasında evli kalan ve Zehra Çilingiroğlu adında bir kızı olan Kaya Çilingiroğlu, 2009’da Feraye Tanyolaç ile dünyaevine girdi. 2014’te boşanan ikilinin bu evlilikten Kaya adını verdikleri bir evladı oldu. Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları Kaya 18 yaşına bastı. Tanyolaç’tan oğlunun doğum gününe özel duygusal bir paylaşım geldi. Tanyolaç’ın ardından bir paylaşım da Kaya Çilingiroğlu yaptı. İlk yorum ise Hülya Avşar’dan oldu.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 12:37 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 13:10
5 yıl evli kalmışlardı! Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç’ın oğulları 18 yaşına bastı! Son hali şaşırttı! İlk yorum Hülya Avşar’dan...

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Kızı Zehra Çilingiroğlu'nun annesi Hülya Avşar ile 1997 yılında dünyaevine giren Kaya Çilingiroğlu'nun evliliği 2005 senesinde son buldu. Çilingiroğlu, tarihler 2009'u gösterdiğinde ise yeniden nikah masasına oturdu ve Feraye Tanyolaç ile hayatını birleştirdi.

Ancak Çilingiroğlu'nun bu evliliği fazla uzun sürmedi. 2014'te boşanan ikilinin bu evlilikten Kaya adını verdikleri bir evladı oldu.

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın oğulları Kaya 18 yaşına bastı. Tanyolaç, oğlunun doğum gününe özel duygusal bir paylaşımda bulundu.

"SENİNLE GURUR DUYMAKTAN ASLA VAZGEÇMEDİM"
Oğlu Kaya'nın son halini sosyal medya hesabında yayınlayan Feraye Tanyolaç, şu ifadeleri kullandı:

"Altın yürekli oğlum iyi ki'm, canım bugün 18 oldun ayrıca üniversiteli oldun. Seninle gurur duymaktan asla vazgeçmedim. Hayat sana tüm güzellikleri sevgiyi, huzuru ve başarıyı getirsin karşına her zaman iyi insanlar çıkarsın. Hayatta karşılaşacağın her zorlukta senin cesaretine, kalbindeki sevgiye ve aklına güveniyorum. Her anını dolu dolu yaşa, hatalar yapmaktan korkma çünkü onlar seni daha güçlü ve bilge yapacak unutma. Seni koşulsuzca seven bir annen var. Doğum günün kutlu olsun canım oğlum"

Kaya Çilingiroğlu ise oğlunun fotoğraflarından oluşan bir videoyu Instagram sayfasında "Bugün 18. Üniversite talebesi gurur" notuyla yayınladı.

İLK YORUM HÜLYA AVŞAR'DAN!
Kaya Çilingiroğlu'nun paylaşımına ilk yorum da eski eşi Hülya Avşar'dan geldi. Avşar kızı, "Nice mutlu yıllara yakışıklım" yorumunu yaptı.

Kaya Çilingiroğlu ile Feraye Tanyolaç'ın oğulları 18 yaşına bastı!

Her iki paylaşım da sosyal medyada büyük ilgi görürken 18 yaşına basan Kaya'nın son hali dikkat çekti.

Kaya için "Ne kadar büyümüş", "Babasının kopyası olmuş" yorumları yapıldı.

İşte Kaya Çilingiroğlu'nun son hali...

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