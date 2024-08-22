3 kez nikah masasına oturmuştu! Deniz Uğur’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

Oyuncu Deniz Uğur 'un ikizlerinin babası spiker Reha Muhtar , İstanbul'daki evinde geçirdiği kazada hastaneye kaldırıldı ve ardından entübe edildi. Muhtar'ın yoğun bakımda tedavisi devam ederken Deniz Uğur'un babasıyla yaşayan oğlu Poyraz Deniz Muhtar'a ulaşma çabaları ise gündem oldu.

Deniz Uğur, oğlunun Reha Muhtar'ın da manevi babası olduğu, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğunu öne sürdü. Nilüfer ile Deniz Uğur'un konuyla ilgili yaptıkları açıklamalar ise dikkat çekti.