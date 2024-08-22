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3 kez nikah masasına oturmuştu! Deniz Uğur’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

Adını Feriha Koydum, Zalim İstanbul, Umutsuz Ev Kadınları gibi birçok dizide rol alan ünlü oyuncu Deniz Uğur, ikizlerinin babası Reha Muhtar’ın entübe edilmesinin ardından yaşadıkları ailevi olaylarla uzun süre magazin gündeminde yer aldı. Oğlu Poyraz’ın Nilüfer’in kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğunu ileri süren Uğur’un hayatı da merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları, “Deniz Uğur kimdir?” sorusunun yanıtını aratırken başından üç evlilik geçen oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. Uğur’un 3 yıl önce evlendiği biricik eşi EDHO’nun yıldızı çıktı.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 09:17 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 09:25
3 kez nikah masasına oturmuştu! Deniz Uğur’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

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Oyuncu Deniz Uğur'un ikizlerinin babası spiker Reha Muhtar, İstanbul'daki evinde geçirdiği kazada hastaneye kaldırıldı ve ardından entübe edildi. Muhtar'ın yoğun bakımda tedavisi devam ederken Deniz Uğur'un babasıyla yaşayan oğlu Poyraz Deniz Muhtar'a ulaşma çabaları ise gündem oldu.

Deniz Uğur, oğlunun Reha Muhtar'ın da manevi babası olduğu, Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı tarafından alıkonulduğunu öne sürdü. Nilüfer ile Deniz Uğur'un konuyla ilgili yaptıkları açıklamalar ise dikkat çekti.

Oğluna ulaşmak için büyük çaba sarf eden oyuncu Deniz Uğur'un hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. İnternet kullanıcıları, "Deniz Uğur kimdir?" sorusunun yanıtını arattı.

DENİZ UĞUR KİMDİR?
17 Ekim 1971 yılında Ankara'da dünyaya gelen Deniz Uğur'un babası ünlü Opera sanatçısı Mete Uğur olup annesi ise balerin Suna Uğur'dur.

Dublaj sanatçılığı ve senaryo yazarlığı da yapan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın önce Bale Bölümü'nü bitirdi, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu.

Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu'nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter'le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başladı.

Tiyatronun yanı sıra televizyon ekranlarında da yer alan oyuncu, Adını Feriha Koydum, Zalim İstanbul, Umutsuz Ev Kadınları gibi birçok dizide oynadı.

İkinci evliliğini 1997 yılında tiyatro oyuncusu İsmail Hakkı Sunat ile yapan Uğur, talihsiz bir olaydan dolayı eşini kaybetti. Bu evliliğinden bir çocuğu olan Uğur, sonrasında Reha Muhtar ile birlikte yaşadı fakat evlenmedi.

Poyraz Deniz ve Mina Deniz'in çocukluklarına ait bir karePoyraz Deniz ve Mina Deniz'in çocukluklarına ait bir kare

Deniz Uğur'un bu evlilikten Mina Deniz ve Poyraz Deniz adlarını verdiği ikiz çocukları dünyaya geldi.

Reha Muhtar ile birlikteliğinden 2 kız çocuğu dünyaya getiren Uğur, 2021 yılında ise üçüncü kez nikah masasına oturdu.

EŞİ EDHO'NUN YILDIZI ÇIKTI!
Deniz Uğur'un üç yıldır mutlu bir evlilik sürdürdüğü eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İşte Deniz Uğur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi Erdinç Gülener...

DENİZ UĞUR VE ERDİNÇ GÜLENER

Erdinç Gülener (d. 26 Ocak 1971, İzmit), Türk tiyatro, sinema ,dizi oyuncusu ve dublaj sanatçısıdır.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kırmızı Oda, Çukur, Ben Onu Çok Sevdim gibi birçok dizide rol aldı.

DENİZ UĞUR VE ERDİNÇ GÜLENER

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