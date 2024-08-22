3 kez nikah masasına oturmuştu! Deniz Uğur’un eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer EDHO’nun yıldızıyla...

DENİZ UĞUR KİMDİR?
17 Ekim 1971 yılında Ankara'da dünyaya gelen Deniz Uğur'un babası ünlü Opera sanatçısı Mete Uğur olup annesi ise balerin Suna Uğur'dur.
Dublaj sanatçılığı ve senaryo yazarlığı da yapan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın önce Bale Bölümü'nü bitirdi, ardından yüksek bölüm sınavlarına girip Tiyatro Bölümü'nden 1995 yılında mezun oldu.
Mezuniyetinden önce Kenter Tiyatrosu'nda Görünmeyen Dostlar adlı oyunda Şükran Güngör ve Kadriye Kenter'le başrol oynayarak profesyonel tiyatro hayatına başladı.
Tiyatronun yanı sıra televizyon ekranlarında da yer alan oyuncu, Adını Feriha Koydum, Zalim İstanbul, Umutsuz Ev Kadınları gibi birçok dizide oynadı.
İkinci evliliğini 1997 yılında tiyatro oyuncusu İsmail Hakkı Sunat ile yapan Uğur, talihsiz bir olaydan dolayı eşini kaybetti. Bu evliliğinden bir çocuğu olan Uğur, sonrasında Reha Muhtar ile birlikte yaşadı fakat evlenmedi.