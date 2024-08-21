Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın sır gibi sakladığı kızına bakın! Afra Saraçoğlu ile pozuna beğeni yağdı

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Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı'nın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü ve ünlü çift önceki gün görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Ersin Arıcı, Diren Polatoğulları, Beril Pozam Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Yalı Çapkını ekibi de rol arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Temsili olarak gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin nikahını Diren Polatoğulları kıydı.