Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın sır gibi sakladığı kızına bakın! Afra Saraçoğlu ile pozuna beğeni yağdı

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı'nın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü ve ünlü çift önceki gün görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı'nın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü ve ünlü çift önceki gün görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.
Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Yalı Çapkını ekibi de rol arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Temsili olarak gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin nikahını Diren Polatoğulları kıydı.
Öznür Serçeler, Gözde Kansu, Mert Ramazan Demir, Taro Emir Tekin gibi isimlerin katıldığı törenden birçok fotoğraf ve video ise sosyal medyada yayınlandı.
Düğünden kareler sosyal medyada büyük ses getirirken Diren Polatoğulları'nın yayınladığı bir fotoğraf dikkat çekti.
Yalı Çapkını'nda Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları, kızı ve dizide kızını canlandıran Afra Saraçoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.
AFRA KAYITSIZ KALMADI!
Afra Saraçoğlu da Diren Polatoğulları'nın paylaşımına kayıtsız kalmayarak kendi Instagram hesabında "Bak yerim sizi he" notuyla paylaştı.
Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken Polatoğulları'nın gözlerden uzak tuttuğu kızını görenler hayran kaldı.
Ünlü oyuncunun kızı için "Maşallah çok güzel" yorumu yapıldı.