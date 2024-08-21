PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın sır gibi sakladığı kızına bakın! Afra Saraçoğlu ile pozuna beğeni yağdı

Yalı Çapkını dizisinin Suna ve Abidin’i Beril Pozam ile Ersin Arıcı, önceki gün görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Ünlülerin akın ettiği düğünde Yalı Çapkını ekibi de rol arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Sosyal medyada peş peşe paylaşımlar yapılırken Diren Polatoğulları’nın kızı ve Afra Saraçoğlu ile yayınladığı fotoğraf dikkat çekti. Diren Polatoğulları’nın sır gibi sakladığı kızı hayran bıraktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 11:46 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 11:48
Yalı Çapkını’nın Kazım Ağa’sı Diren Polatoğulları’nın sır gibi sakladığı kızına bakın! Afra Saraçoğlu ile pozuna beğeni yağdı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Yalı Çapkını dizisinde Seyran'ın ablası Suna rolünü canlandıran Beril Pozam ve Ferit'in sağ kolu Abidin'i canlandıran Ersin Arıcı'nın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü ve ünlü çift önceki gün görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.

Ersin Arıcı, Diren Polatoğulları, Beril PozamErsin Arıcı, Diren Polatoğulları, Beril Pozam

Ünlü isimlerin akın ettiği düğünde Yalı Çapkını ekibi de rol arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Temsili olarak gerçekleştirilen nikah töreninde çiftin nikahını Diren Polatoğulları kıydı.

Mert Ramazan Demir, Diren PolatoğullarıMert Ramazan Demir, Diren Polatoğulları

Öznür Serçeler, Gözde Kansu, Mert Ramazan Demir, Taro Emir Tekin gibi isimlerin katıldığı törenden birçok fotoğraf ve video ise sosyal medyada yayınlandı.

Beril Pozam, Ersin Arıcı, Diren Polatoğulları, Afra Saraçoğlu, Taro Emir TekinBeril Pozam, Ersin Arıcı, Diren Polatoğulları, Afra Saraçoğlu, Taro Emir Tekin

Düğünden kareler sosyal medyada büyük ses getirirken Diren Polatoğulları'nın yayınladığı bir fotoğraf dikkat çekti.

Diren Polatoğulları ve Afra Saraçoğlu dizide baba-kızı canlandırıyorDiren Polatoğulları ve Afra Saraçoğlu dizide baba-kızı canlandırıyor

Yalı Çapkını'nda Kazım Ağa karakterini canlandıran Diren Polatoğulları, kızı ve dizide kızını canlandıran Afra Saraçoğlu ile çektirdiği bir fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sundu.

AFRA KAYITSIZ KALMADI!
Afra Saraçoğlu da Diren Polatoğulları'nın paylaşımına kayıtsız kalmayarak kendi Instagram hesabında "Bak yerim sizi he" notuyla paylaştı.

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi görürken Polatoğulları'nın gözlerden uzak tuttuğu kızını görenler hayran kaldı.

Ünlü oyuncunun kızı için "Maşallah çok güzel" yorumu yapıldı.

İşte o paylaşım...

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi | Talep ABD’den geldi! Neler konuştular?
Özgür Özel’in ayak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı... Röntgeni ortaya çıktı
MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Melisa Sözen’den terörist rolü! Tepki üstüne tepki... Kim beğendi? Yaptığı paylaşımları nereye koyacağız...
Beşiktaş’a İsviçre çakısı! Bonservis ücreti belli oldu
KÖK AYLIKLARA ÇİFT HANELİ ZAM | SSK ve Bağ-Kurluya yeni maaş! Tahminler geldi hesaplar değişti
Manisa’da şoke eden görüntüler: Sokak ortasında hamile kadını dövdü | Rezil sözler
Maymun çiçeği yayılıyor! Arjantin’de dev yük gemisi karantinada | ABD’den acil durum fonu
Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Mertens çok sevinecek
Piyasaya operasyon! CHP yandaşı isimlerin Mehmet Şimşek iddiası yalan çıktı | Zenginlere vergi affı mı var?
Kağıthane’de kan donduran olay! TikTok paylaşımı ölümü oldu! 16 yaşındaki Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler
PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın kirli planı deşifre oldu! Bıyıklı kamufle detayı hayrete düşürdü! Hedef Konya YHT çıktı
Instagram ve Facebook’ta neden uyuşturucu reklamları var? Meta Ceo’su Zuckerberg köşeye sıkıştı! Çarpıcı değerlendirme:Özgürlük bahane reklam geliri şahane
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek
Fahiş kira artışına son! Kira sözleşmesinde yeni dönem! Artık e- Devlet üzerinden yapılacak
SON DAKİKA