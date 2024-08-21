Oyuncu Melisa Sözen PKK'lı terörist kılığına girdi...
Sözen, terör örgütü PKK propagandası yapılan Fransız yapımı "Le Bureau des Légendes" adlı dizide PKK/YPJ'li bir kadın teröristi canlandırdı.
Oyuncu Melisa Sözen PKK'lı terörist kılığına girdi...
Sözen, terör örgütü PKK propagandası yapılan Fransız yapımı "Le Bureau des Légendes" adlı dizide PKK/YPJ'li bir kadın teröristi canlandırdı.
MELİSA SÖZEN'İN ÇELİŞKİSİ
Melisa Sözen'in sosyal medya hesaplarından her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları paylaşarak böyle bir rolü kabul etmesi ise dikkat çekti.
Sosyal medyada kullanıcılar terörist kıyafeti giyen ve kirli propagandaya alet olan Sözen büyük tepki çekti.
KİM BEĞENDİ?
Yazar Murathan Mungan ise Sözen'in terörist rolüne övgü dizdi "Fransa'nın efsaneye dönüşmüş TV dizisi "Le Bureau des Legends"in üçüncü sezonunda Melisa Sözen Rojava bölgesinde savaşan bir PYD savaşçısını canlandırıyor. Güzel bir dizi, keyifle izliyorum" paylaşımını yaptı. Sözen'le birlikte Mungan da tepki çekti.
SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ
Melisa Sözen'e sosyal medyadan gelen tepkilerden bazıları şu şekilde: