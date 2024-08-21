Sözen, terör örgütü PKK propagandası yapılan Fransız yapımı "Le Bureau des Légendes" adlı dizide PKK/YPJ'li bir kadın teröristi canlandırdı.

Melisa Sözen terörist kılığına girdi

MELİSA SÖZEN'İN ÇELİŞKİSİ

Melisa Sözen'in sosyal medya hesaplarından her fırsatta Mustafa Kemal Atatürk fotoğrafları paylaşarak böyle bir rolü kabul etmesi ise dikkat çekti.