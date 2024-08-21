PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Haberleri

50 yaşındaki Hande Ataizi kırmızı bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Bodrum plajlarında bakın nasıl yakalandı

Uzun süredir aşk yaşadığı Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile tatil için Bodrum’a giden Hande Ataizi, kırmızı bikinisiyle kameralara yansıdı. Fit haliyle dikkat çeken 50 yaşındaki oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yalıkavak'ta bir otelin plajında yakalanan Ataizi için “Manken gibi”, “Hiç yaşlanmıyor” yorumları yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 12:23 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 12:23
50 yaşındaki Hande Ataizi kırmızı bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Bodrum plajlarında bakın nasıl yakalandı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ruhsar, Camdaki Kız, Taş Kağıt Makas gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Hande Ataizi, uzun yıllardır birliktelik yaşadığı Dinç Aydoğdu ve oğlu Leon ile tatil için Bodrum'u tercih etti.

Ailesi ile sıcak havanın tadını doyasıya çıkaran ünlü oyuncu, önceki gün Yalıkavak'ta bir otelin plajında objektiflere takıldı.

Cadde'de yer alan habere göre; Bodrum'un serin sularına kendini bırakan Ataizi, sevgilisiyle birlikte denize girerek bir süre yüzdü.

Ataizi, denizden çıkar çıkmaz ise koşarak havlusuna sarıldı. Ünlü çift, daha sonra ise gözlerden kayboldu.

Kırmızı bikinisi ile kameralara takılan Hande Ataizi'nin fit hali de dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yalıkavak'ta bir otelin plajında yakalanan Ataizi için "Manken gibi", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.

NE OLMUŞTU?
Bodrum tatiline hız kesmeden devem eden Hande Ataizi, sevgilisi ve oğlu yüzerken oturmayı tercih etmiş ve daha sonra gazetecilerin gittiğini düşünerek denize girmişti.

Denize girdiğinde iskeledeki diğer tatilcilere "Gazeteciler oradalar mı?" diye sormuştu. Gazetecilerin gitmediğini öğrenen Ataizi, denizden hızlı bir çıkış yaparak gözlerden kaybolmuştu.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Blinken ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi | Talep ABD’den geldi! Neler konuştular?
Özgür Özel’in ayak bilmecesi! Vuruldu dediler neler yaşandığını anlattı... Röntgeni ortaya çıktı
MEMURA EN AZ 43 BİN TL | Ocak ayı zamlı maaşlarına 3 formül! Memur ve memur emeklisinin maaşı ne kadar olacak?
Melisa Sözen’den terörist rolü! Tepki üstüne tepki... Kim beğendi? Yaptığı paylaşımları nereye koyacağız...
Beşiktaş’a İsviçre çakısı! Bonservis ücreti belli oldu
KÖK AYLIKLARA ÇİFT HANELİ ZAM | SSK ve Bağ-Kurluya yeni maaş! Tahminler geldi hesaplar değişti
Manisa’da şoke eden görüntüler: Sokak ortasında hamile kadını dövdü | Rezil sözler
Maymun çiçeği yayılıyor! Arjantin’de dev yük gemisi karantinada | ABD’den acil durum fonu
Galatasaray’da Beşiktaşlıları çıldırtacak transfer! Mertens çok sevinecek
Piyasaya operasyon! CHP yandaşı isimlerin Mehmet Şimşek iddiası yalan çıktı
Kağıthane’de kan donduran olay! TikTok paylaşımı ölümü oldu! 16 yaşındaki Emir Koçhan’ı döve döve öldürdüler
PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın kirli planı deşifre oldu! Bıyıklı kamufle detayı hayrete düşürdü! Hedef Konya YHT çıktı
Instagram ve Facebook’ta neden uyuşturucu reklamları var? Meta Ceo’su Zuckerberg köşeye sıkıştı! Çarpıcı değerlendirme:Özgürlük bahane reklam geliri şahane
Fenerbahçe’ye süper yıldız! Kiralık olarak gelecek
Fahiş kira artışına son! Kira sözleşmesinde yeni dönem! Artık e- Devlet üzerinden yapılacak
SON DAKİKA