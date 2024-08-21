50 yaşındaki Hande Ataizi kırmızı bikinisiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Bodrum plajlarında bakın nasıl yakalandı

Kırmızı bikinisi ile kameralara takılan Hande Ataizi'nin fit hali de dikkatlerden kaçmadı. Oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yalıkavak'ta bir otelin plajında yakalanan Ataizi için "Manken gibi", "Hiç yaşlanmıyor" yorumları yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Bodrum tatiline hız kesmeden devem eden Hande Ataizi, sevgilisi ve oğlu yüzerken oturmayı tercih etmiş ve daha sonra gazetecilerin gittiğini düşünerek denize girmişti.

Denize girdiğinde iskeledeki diğer tatilcilere "Gazeteciler oradalar mı?" diye sormuştu. Gazetecilerin gitmediğini öğrenen Ataizi, denizden hızlı bir çıkış yaparak gözlerden kaybolmuştu.