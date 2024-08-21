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Güldür Güldür’ün Onur Buldu’nun sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşine bakın! Kızının annesi hayran bıraktı: “Çok güzel bir aile”

Güldür Güldür’da canlandırdığı Bilal karakteriyle hafızalara kazınan Onur Buldu, oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettirdi. Buldu şimdi ise özel hayatıyla gündem oldu. Ailesi merak edilen Onur Buldu’nun sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşini görenler hayran kaldı. Bir kızı olan ünlü çift için “Çok güzel bir aile” yorumu yapıldı. İşte Onur Buldu’nun güzeller güzeli eşi...

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Giriş Tarihi 21 Ağustos 2024, 16:03 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 16:42
Güldür Güldür’ün Onur Buldu’nun sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşine bakın! Kızının annesi hayran bıraktı: Çok güzel bir aile

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Onur Buldu, Güldür Güldür programında canlandırdığı Bilal karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren Buldu, şimdi ise özel hayatıyla gündem oldu.

Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. 42 yaşındaki Buldu'nun özellikle sessiz sedasız evlendiği eşi merak edildi.

Ünlü oyuncunun çekirdek ailesiyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ise hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Buldu'nun minik kızı sevimli halleriyle ilgi odağı olurken 4 yıl önce evlendiği eşi güzelliğiyle hayran bıraktı.

Fotoğrafları beğeni yağmuruna tutulan ünlü çift için "Çok güzel bir aile" yorumu yapıldı.

İşte Onur Buldu başta olmak üzere ünlülerin eşleri...

ONUR BULDU VE EŞİ DUYGU KOZOĞLU

GİRAY ALTINOK VE EŞİ CANSU DİKTAŞ

Giray Altınok, meslektaşı Cansu Diktaş ile 2018 yılında evlendi.

ALİ SUNAL VE EŞİ NAZLI KURBANZADE

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade 2018 yılında dünyaevine girdi.

UĞUR BİLGİN VE EŞİ İREM USLU

Uğur Bilgin ve İrem Uslu, 2023'te ilişkilerini evlilikle taçlandırdı.

ALPER KUL VE EŞİ AYLİN KONTENDE


2012'de nikah masasına oturan ünlü çiftin bu evlilikten iki oğlu oldu.

AZİZ ASLEN VE EŞİ EYLÜL ASLAN

Aziz Aslan 2015'te Eylül Aslan ile evlendi.

ÖZGÜR AYDIN VE EŞİ DİLAN SALTIK

Özgür Aydın ve eşi Dilan Saltık 2022 yılında evlendi.

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