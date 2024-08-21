Güldür Güldür’ün Onur Buldu’nun sessiz sedasız evlendiği öğretmen eşine bakın! Kızının annesi hayran bıraktı: “Çok güzel bir aile”

Onur Buldu , Güldür Güldür programında canlandırdığı Bilal karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Oyunculuk performansıyla sık sık adından söz ettiren Buldu, şimdi ise özel hayatıyla gündem oldu.

Ünlü oyuncunun çekirdek ailesiyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ise hayranları tarafından büyük ilgi gördü.