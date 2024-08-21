8 yıllık evlilik! Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer karı-koca aynı filmdeymiş!

Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda ayak basarak başlayan Şen, burada elde ettiği kazanç geçimini sağlamak için yeterli olmayınca kariyerini beyazperdede sürdürdü.

Küçük roller ve figüranlık yaparak sinemaya ilk adımlarını atan Şen, sonrasında birçok klasikleşmiş yapımda başrol oynadı.

Tosun Paşa filminden bir kare Kendisi gibi oyuncu Ali Şen'in oğlu olan Şen, "Süt Kardeşler", "Şaban Oğlu Şaban", "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Çöpçüler Kralı" ve "Davaro" gibi gişe rekorları kıran filmlerde rol aldı.

ESKİ EŞİ DE OYUNCU ÇIKTI!

26 Aralık 1941 Adana doğumlu olan Şen'in başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edildi. Şen'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.