8 yıllık evlilik! Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’in eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer karı-koca aynı filmdeymiş!

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran mahallesinde çekilen Kibar Feyzo filmi, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine yıllar sonra gündem oldu.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Harran mahallesinde çekilen Kibar Feyzo filmi, televizyon ekranlarında yayınlanması üzerine yıllar sonra gündem oldu.
Kemal Sunal, Müjde Ar, Erdal Özyağcılar, İhsan Yüce, İlyas Salman gibi isimleri bir araya getiren filmde Maho Ağa karakterini canlandıran Şener Şen'in hayatı ise merak konusu oldu.
Peki Şener Şen kimdir? İşte detaylar...
ŞENER ŞEN KİMDİR?
Türk sinemasının en değerli aktörlerinden biri olan Şener Şen, kendine has oyunculuk tarzı ve karakter derinliği ile 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Oyunculuğa İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda ayak basarak başlayan Şen, burada elde ettiği kazanç geçimini sağlamak için yeterli olmayınca kariyerini beyazperdede sürdürdü.
Küçük roller ve figüranlık yaparak sinemaya ilk adımlarını atan Şen, sonrasında birçok klasikleşmiş yapımda başrol oynadı.
Kendisi gibi oyuncu Ali Şen'in oğlu olan Şen, "Süt Kardeşler", "Şaban Oğlu Şaban", "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", "Çöpçüler Kralı" ve "Davaro" gibi gişe rekorları kıran filmlerde rol aldı.
ESKİ EŞİ DE OYUNCU ÇIKTI!
26 Aralık 1941 Adana doğumlu olan Şen'in başarılı kariyerinin yanı sıra özel hayatı da merak edildi. Şen'in eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.
Ünlü oyuncunun eski eşiyle Eşkıya ve Muhsin Bey'de birlikte rol aldığı ortaya çıktı.
İşte Şener Şen başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri...
SERMİN HÜRMERİÇ KİMDİR?
1947 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Şermin Hürmeriç, 1970 senesinde Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Aynı yıl Ankara Devlet Tiyatroları kadrolarına katıla Hürmeriç, başta tiyatro olmak üzere birçok oyunda, sinema filmlerinde ve dizilerde rol aldı.
1987 yılında Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı ve Şener Şen ile tanışıp evlendiği "Muhsin Bey" adlı sinema filminde Şener Şen ve Uğur Yücel ile birlikte oynadı.
1996 yılında Yönetmenliğini Yavuz Turgul'un yaptığı başrollerini Şener Şen ve Uğur Yücel'in paylaştığı "Eşkıya" filminde Sermin Hürmeriç, Keje karakterini canlandırdı.
Ekmek Teknesi dizisi ile hafızalara kazınan Şermin Hürmeriç, Şener Şen ile 8 yıl evli kaldı.
SUNA YILDIZOĞLU VE ESKİ EŞİ KAYHAN YILDIZOĞLU
Kayhan Yıldızoğlu ,1976 yılında Suna Yıldızoğlu ile nikah masasına oturdu.
Suna Yıldızoğlu, boşansalar da 2 yıl evli kaldığı oyuncunun soyadından vazgeçmedi.
NUR SÜRER VE ESKİ EŞİ BÜLENT KAYABAŞ
Nur Sürer, ilk evliliğini 1981 yılında Bülent Kayabaş ile yaptı. 1994 yılında bu evlilik son buldu.
PERRAN KUTMAN VE ESKİ EŞİ HÜSEYİN KUTMAN
Perran Kutman, 1973 yılında sinema ve tiyatro oyuncusu Hüseyin Kutman'la nikah masasına oturdu ancak evlilikleri 1978 yılında sona erdi.
Kutman, boşandıktan sonra da eski eşinin soyadını kullanmaya devam etti.
FİLİZ AKIN VE ESKİ EŞİ TÜRKER İNANOĞLU
Filiz Akın, 1964 yılında Kadın Berberi filminin setinde tanıştığı yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu ile evlendi.
Çift, 1974'te boşandı. Türker İnanoğlu, daha sonra bir başka Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu'yla dünyaevine girdi.
MÜNİR ÖZKUL VE ESKİ EŞİ SUNA SELEN
Münir Özkul ile Suna Selen 1965 senesinde evlenip 1974'te boşandı.
Münir Özkul ile Suna Selen'in bu evlilikten bir kızı oldu.