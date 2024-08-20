Yeşilçam’ın Afrodit’i her akşam bunu yapıyor! Banu Alkan’ın gençlik sırrı ortaya çıktı! 66 yaşında 46 gözükme formülü

İkonik Türk sineması yıldızı Banu Alkan, dillere destan güzelliğinin sırrını nihayet açıkladı! Alkan, Temmuz 2023 tarihinde bir programda yaptığı açıklamada, güzelliğinin arkasındaki en büyük sırrın her akşam düzenli olarak uyguladığı sızma zeytinyağı olduğunu söyledi.
66 yaşındaki ünlü sanatçı, pürüzsüz ve parlak cildinin sırrını sızma zeytinyağına borçlu olduğunu belirtiyor. Alkan, doğal ürünlerin gücüne inandığını ve her akşam düzenli olarak yüzüne sızma zeytinyağı sürdüğünü ifade ediyor.
Peki, sızma zeytinyağı cilt üzerinde nasıl etkiler sağlar? İşte zeytinyağının cilt için sunduğu başlıca yararlar:
Nemlendirici Etki: Sızma zeytinyağı, cildi derinlemesine nemlendirir ve kuruluğa karşı koruma sağlar. Bu sayede cilt, yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm kazanır.
Antioksidan İçeriği: Zeytinyağının içeriğinde bulunan E vitamini ve polifenoller, cildi serbest radikallerin zararlı etkilerinden korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirir.