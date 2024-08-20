Yeşilçam’ın Afrodit’i her akşam bunu yapıyor! Banu Alkan’ın gençlik sırrı ortaya çıktı! 66 yaşında 46 gözükme formülü

Banu Alkan'ın güzellik sırrı olan sızma zeytinyağını cilt bakım rutininize eklemek için doğrudan cildinize uygulayabilir ya da nemlendirici kremlerinize birkaç damla ekleyebilirsiniz. Ancak, cilt tipinize ve hassasiyetinize göre dikkatli kullanmanız önemlidir. Herhangi bir alerjik reaksiyon riskine karşı, önce küçük bir bölgede deneme yapmanız önerilir.