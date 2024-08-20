Ayşe Nazlı Yumlu kimdir? Nilüfer ve Reha Muhtar’ın evlatlık kızı Ayşe Nazlı Yumlu kaç yaşında, nereli? Gerçek annesi kimdir?

Reha Muhtar'ın entübe edilmesinin ardından avukat Feyza Altun, Muhtar'ın 15 yaşındaki çocuklarının şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu iddia etti. Bu gelişmeyle birlikte, Ayşe Nazlı Yumlu'nun kim olduğu merak edildi. İşte detaylar...

4 ay yuvada kaldıktan sonra şarkıcı Nilüfer Yumlu tarafından evlatlık edinilen Ayşe Nazlı, 22 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya geldi. 2001-2003 yılları arasında annesi Nilüfer ile aşk yaşayan Reha Muhtar, Ayşe Nazlı Yumlu 'nun manevi babalığını üstlendi. İngiltere'de eğitim hayatını sürdüren Ayşe Nazlı, zaman zaman İstanbul'a annesi Nilüfer'in yanına gelerek ziyarette bulunuyor.





Sosyal medyada sık sık kızı Ayşe Nazlı ile paylaşımlarda bulunan şarkıcı Nilüfer Yumlu İngiltere'de psikoloji okuyan kızı Ayşe Nazlı'yı ne kadar özlediğini dile getiriyor.

Ayşe Nazlı Yumlu, ünlü sanatçı Nilüfer tarafından 4 aylıkken evlat edinilmiştir. Gerçek annesi ve bu konudaki diğer detaylar ise kamuoyuna açıklanmamıştır. Bu konuda bilgi sahibi olunmamakla birlikte, Ayşe Nazlı'nın özel hayatı genellikle annesi Nilüfer ile olan ilişkisi üzerinden basında yer almaktadır.