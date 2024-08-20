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Reha Muhtar entübe! Poyraz ortadan kayboldu! Deniz Uğur'dan suç duyurusu..."Nilüfer ve Ayşe Nazlı oğlumu kaçırdı..."

Reha Muhtar dün gece oğlu Poyraz'la bir restoranda alkol aldıktan sonra sarhoş şekilde direksiyon başına geçti. Oğlu'nun uyarılarını dinlemeyen Muhtar, 1 sıralarında Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşüp hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası kimse Poyraz'dan haber alamadı. Poyraz'ın üvey ablasıyla hastaneden ayrıldığı iddia edildi. Deniz Uğur ise Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 23:50 Güncelleme 21 Ağustos 2024, 08:30
Reha Muhtar entübe! Poyraz ortadan kayboldu! Deniz Uğur’dan suç duyurusu...Nilüfer ve Ayşe Nazlı oğlumu kaçırdı...

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Ünlü gazeteci ve sunucu Reha Muhtar, dün gece oğlu Poyraz'la alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçti. Sarıyer'deki evinde merdivenlerden düşerek hastaneye kaldırılan Muhtar'ın olay sonrası oğlu Poyraz'dan bir süre haber alınamadı. İşte detaylar...

Reha MuhtarReha Muhtar

Reha Muhtar 19 Ağustos 2024 gece 01.00'da Sarıyer'deki evinde geçirdiği kaza sonucu hastaneye kaldırılarak entübe edildi. Olay, Muhtar'ın gece geç saatlerde alkol almasının ardından yaşandı.

Deniz Uğur, ikiz çocukları ve Reha Muhtar, 2009Deniz Uğur, ikiz çocukları ve Reha Muhtar, 2009

Ünlü sunucunun, oğluyla birlikte bir restoranda yemek yediği ve burada fazla alkol aldığı, sonrasında ise direksiyon başına geçerek evine döndüğü iddia edildi. Eve döndükten sonra dengesini kaybeden Muhtar, merdivenlerden yuvarlanarak ağır şekilde yaralandı.

İlk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve Muhtar, hemen hastaneye kaldırıldı.

DENİZ UĞUR: OĞLUM POYRAZ'A ULAŞAMIYORUM

Olay sonrası Reha Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur, oğulları Poyraz'a ulaşamadığını belirterek endişelerini dile getirdi. Uğur, "Akşamdan beri oğlum telefonlarını açmıyor" diyerek kamuoyuna seslendi. Oğlunun durumu hakkında endişelenen Uğur, herkesin aklına "Poyraz'a ne oldu?" sorusunu getirdi.

Deniz Uğur, oğlu Poyraz, kızı Mina ve Reha MuhtarDeniz Uğur, oğlu Poyraz, kızı Mina ve Reha Muhtar

ÜVEY ABLASI İLE HASTANEDEN AYRILDI

İddialara göre; kaza sonrası Poyraz, babasıyla birlikte hastaneye giderken, daha sonra hastaneden Reha Muhtar ve Nilüfer'in evlatlık kızı Ayşe Nazlı ile ayrıldı. Poyraz'ın annesinin aramalarına cevap vermemesi ise kafa karıştırıyor.

Nilüfer'in evlatlık kızı Ayşe NazlıNilüfer'in evlatlık kızı Ayşe Nazlı

GEÇMİŞİN İZLERİ: REHA MUHTAR'IN KIZININ İDDİALARI

Bu olay, Muhtar'ın ailesiyle ilgili geçmişte gündeme gelen iddiaları da yeniden hatırlattı. Reha Muhtar'ın diğer kızı Mina, daha önce sosyal medyada paylaştığı bir videoda babası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunmuştu.

"10 YAŞINDA ALKOLİK OLDUM"

Reha Muhtar'ın kızı videoda "Ben babamın evine gitmek istemiyorum. Orada alkole alıştım, 10 yaşında bir alkolik oldum. Şu anda 14 yaşındayım ve hala bu alışkanlıklarımdan kurtulmaya çalışıyorum. Babam beni dövdü, iyi bir baba olsaydı bunu fark ederdi" şeklinde iddialarda bulunmuştu.

DENİZ UĞUR'DAN SUÇ DUYURUSU: OĞLUM KAÇIRILDI

Gazeteci Reha Muhtar'ın entübe edilmesinin ardından, avukat Feyza Altun, Muhtar'ın eski eşi Deniz Uğur'un 15 yaşındaki oğlunun şarkıcı Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı Yumlu tarafından alıkonulduğunu iddia ederek suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Reha Muhtar ve çocuklarıReha Muhtar ve çocukları

Altun, Reha Muhtar'ın kaza anında oğlunun yanında olduğunu ve Nilüfer ile iletişime geçemediklerini belirtti.

Deniz Uğur'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımDeniz Uğur'un sosyal medyadan yaptığı paylaşım

Olay sonrası çocuğun annesi Deniz Uğur'a teslim edilmediğini ve çocuğun kaçırıldığı iddiasıyla yasal süreç başlatacaklarını duyurdu.

Deniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'un X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımDeniz Uğur'un avukatı Feyza Altun'un X hesabı üzerinden yaptığı paylaşım

Deniz Uğur açıklamalarına "Adam evde düşmüş beyin kanaması geçiriyor, bu açıklanıyor fazla da bir şey bilmiyorum. Çocuğumu arıyorum sabahtan beri, Ayşe Nazlı almış götürmüş. Nilüfer ve Nazlı, çocuğumu bana göstermiyor şu durumda" diye devam etti.

Reha Muhtar ve Nilüfer, 2001Reha Muhtar ve Nilüfer, 2001

Reha Muhtar'ın sağlık durumu ciddiyetini korurken, oğlunun nerede olduğu ve olayın perde arkasındaki gerçekler hala belirsizliğini koruyor.

Reha Muhtar'ın avukatı tarafından yapılan paylaşımReha Muhtar'ın avukatı tarafından yapılan paylaşım

REHA MUHTAR'IN AVUKATINDAN YALANMA

Feyza Altun'un iddialarına Reha Muhtar'ın avukatından yalanlama geldi. Av. Mustafa Demiral şu ifadeleri kullandı:

"Reha Bey'in oğlu Poyraz'ın kaçırıldığı iddiası çirkin bir iddiadır. Gerçek bilgiler Deniz Hanım'a verilmiş olmasına rağmen bu şekilde yaygara çıkartmak ancak kötü niyete işaret eder. Poyraz bazen hastanede babasının yanında bazen de evine gidip gelmektedir. Poyraz daha önceleri annesinin yanında kalmak istemediğini defaatle resmî makamlar önünde beyan etmiş bu durum da kayıtlara geçmiştir. Bu süreç de dahi annesine gitmek istemediğini beyan etmektedir. Hal böyle iken ve ortada sağlık sorunuyla ilgili insani bir durum varken insani durumu ve çocuğun âli menfaatlerini hiçe sayarak ve kamuoyunu da manipüle etmek suretiyle durumdan yararlanmaya çalışmak meslek etiğiyle bağdaşmaz. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. "

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