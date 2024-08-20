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3 yıl önce evlenmişti! Password’un konuğu Özge Özpirinçci’nin sır gibi sakladığı kızına bakın! Aynı babası Burak Yamantürk!

Sandık Kokusu, Kadın, Aşk Yeniden gibi dizilerde rol alan oyuncu Özge Özpirinçci, sunuculuğunu Şebnem Bozoklu’nun üstlendiği ve Enis Arıkan’ın daimi yarışmacı olduğu Password yarışmasına konuk oldu. Bunun üzerine gündeme gelen ünlü oyuncunun hayatı merak edildi. Üç sene önce meslektaşı Burak Yamantürk ile dünyaevine giren Özpirinçci’nin kameralardan uzak büyüttüğü kızı Mercan’ı görenler ise hayran kaldı. Babası Burak Yamantürk’e benzetilen Mercan, sevimli halleriyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Giriş Tarihi 20 Ağustos 2024, 16:08 Güncelleme 20 Ağustos 2024, 16:50
3 yıl önce evlenmişti! Password’un konuğu Özge Özpirinçci’nin sır gibi sakladığı kızına bakın! Aynı babası Burak Yamantürk!

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İlk olarak Cesaretin Var Mı Aşka ve Kavak Yelleri adlı dizilerde rol alan Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu, Kadın, Aşk Yeniden gibi yapımlarda başrol olarak izleyici karşısına çıktı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2021 yılında meslektaşı Burak Yamantürk ile dünyaevine girdi.

Ünlü çiftin bu evlilikten Mercan adını verdikleri bir kızı oldu. Password yarışmasıyla gündeme gelmesi üzerine hayatı merak edilip araştırılan Özpirinçci'nin kızını görenler ise hayran kaldı.

Özge Özpirinçci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Mercan, sosyal medya kullanıcıları tarafından babası Burak Yamantürk'e benzetildi.

Minik Mercan için "Babasının kopyası", "Sevimlilik abidesi" yorumları yapıldı.

İşte Özge Özpirinçi'nin güzeller güzeli kızı Mercan...

Burak Yamantürk ve kızı MercanBurak Yamantürk ve kızı Mercan

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