3 yıl önce evlenmişti! Password’un konuğu Özge Özpirinçci’nin sır gibi sakladığı kızına bakın! Aynı babası Burak Yamantürk!

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İlk olarak Cesaretin Var Mı Aşka ve Kavak Yelleri adlı dizilerde rol alan Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu, Kadın, Aşk Yeniden gibi yapımlarda başrol olarak izleyici karşısına çıktı.

Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2021 yılında meslektaşı Burak Yamantürk ile dünyaevine girdi.