3 yıl önce evlenmişti! Password’un konuğu Özge Özpirinçci’nin sır gibi sakladığı kızına bakın! Aynı babası Burak Yamantürk!

İlk olarak Cesaretin Var Mı Aşka ve Kavak Yelleri adlı dizilerde rol alan Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu, Kadın, Aşk Yeniden gibi yapımlarda başrol olarak izleyici karşısına çıktı.
İlk olarak Cesaretin Var Mı Aşka ve Kavak Yelleri adlı dizilerde rol alan Özge Özpirinçci, Sandık Kokusu, Kadın, Aşk Yeniden gibi yapımlarda başrol olarak izleyici karşısına çıktı.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da dikkat çeken oyuncu, 2021 yılında meslektaşı Burak Yamantürk ile dünyaevine girdi.
Ünlü çiftin bu evlilikten Mercan adını verdikleri bir kızı oldu. Password yarışmasıyla gündeme gelmesi üzerine hayatı merak edilip araştırılan Özpirinçci'nin kızını görenler ise hayran kaldı.
Özge Özpirinçci'nin gözlerden uzak büyüttüğü kızı Mercan, sosyal medya kullanıcıları tarafından babası Burak Yamantürk'e benzetildi.
Minik Mercan için "Babasının kopyası", "Sevimlilik abidesi" yorumları yapıldı.
İşte Özge Özpirinçi'nin güzeller güzeli kızı Mercan...